La casa de los famosos México: Novia de Facundo acusada de ‘infiel’ tras llamada; ella responde

Lo que debió ser un momento emotivo dentro de ‘La casa de los famosos México 2025’, se está transformando en un tema polémico de conversación en redes sociales. Y es que los usuarios están criticando a Delia García, novia de Facundo, por, presuntamente, portarse “muy seca” y hasta la han acusado de “tener un amante” tras la llamada telefónica que tuvo con el conductor, ¿qué está pasando?

Facundo y su novia / Redes sociales

Te podría interesar: ¿La producción de La casa de los famosos México manipula el juego? Facundo ¡los exhibe!

¿Cómo fue la llamada entre Facundo y su novia, Delia García, en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la gala del pasado 2 de septiembre en La casa de los famosos México, Facundo se le dio la opción de intercambiar los 30 mil pesos que había ganado en una dinámica anterior por una llamada de dos minutos con su novia, Delia García.

Por supuesto, él aceptó y entró al confesionario para hacer el enlace telefónico con ella. Las cosas empezaron algo extrañas, ya que, supuestamente, un hombre fue quien contestó en primer lugar. Luego colgaron y después de varios intentos, Delia contestó y el presentador, entre lágrimas, le preguntó cómo se encontraba ella y la familia, así como si lo quería y lo extrañaba mucho. Ante esto, Delia le dijo que todos estaban muy bien y que se divirtiera mucho dentro de ‘La casa’.

“Te extraño mucho, te amo, estoy muy orgullosa de ti. Me gusta mucho cómo haces todo. Llévate bien con tu cuarto, son los más divertidos. Aquí afuera es una locura, ya te enterarás. Sé tú mismo, diviértete”, manifestó.

Esto generó dudas en Facu, quien le cuestionó sobre si no estaba siendo “divertido” dentro de ‘La casa’. García le comentó que sí estaba haciendo bien las cosas, pero que, en ocasiones, se “agobia” por cosas que no podían cambiar. La llamada finalizó con un intercambio de “te amo”.

Al parecer, lo sucedido afectó mucho al conductor, pues, en la suite, se puso a llorar, mientras reflexionaba sobre el juego que ha estado construyendo desde que entró a ‘La casa’.

Facundo llamada a su novia en La casa de los famosos México / Redes sociales

No te pierdas: Mar Contreras defiende a Alexis Ayala de comentario “desafortunado” de Facundo en La casa de los famosos México

¿Por qué Facundo lloró tras la llamada con su novia, Delia García, en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Mientras el resto de sus compañeros estaba conviviendo en ‘La casa’, Facundo se acostó en la cama de la suite y comenzó a decir que, si bien se estaba “divirtiendo”, lo dicho por su novia, Delia García, sí lo dejó pensando.

“Sí me la estoy pasando bien, pero yo no estoy preocupado por tonterías, así ya los del otro cuarto y Alexis y así, pareciera que me causa mucho conflicto, casi no me importan. Estoy más clavado en pasármela bien. Me la paso mejor solo. No me preocupa quedar nominado, ser expulsado, ser salvado. No estoy tan aferrado. No es que me valga todo, pero no estoy preocupado. No sé si ves que me la estoy pasando mal, pero no, estoy en la suite” Facundo

En medio del llanto, reiteró que la llamada lo hizo “muy feliz”, pero ya no sabe si está haciendo “las cosas bien”, y hasta se planteó la posibilidad de ser “el malo” de la temporada.

Su actitud causó controversia en redes sociales. Si bien algunos se solidarizaron con él, otros simplemente lo acusaron de “jugar el papel de víctima” para generar simpatía.

¿Novia de Facundo le está siendo infiel mientras él está en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La llamada con Facundo en ‘La casa de los famosos México 2025’ también le generó muchas críticas a Delia García en redes sociales. Y es que algunos usuarios consideran que le habló “muy cortante”. Incluso creen que no valió la pena que el conductor gastara su premio para poder contactarla. Estos son algunos comentarios:

“Hasta le tiene que decir que diga cosas bonitas, Qué oso”

“Después de grabar el video, siguió con el amante”

“Ya todos copiándole a Mar”

“Facundo ya la descubrió”

“Ella fue fría y hasta cortante”

“Facundo, date cuenta”

“Ya lo escondió en el ropero”

Ante todo esto, Delia usó sus redes sociales para hablar del asunto. A través de Instagram, García, entre lágrimas, manifestó que la experiencia había sido “muy extrema” y se puso muy “nerviosa”.

“Estoy como feliz, pero triste. Creo que estas cosas son muy extremas. Me puse muy nerviosa y espero no haber confundido algo. En fin, gracias por sus porras” Delia García, novia de Facundo

Pese a su explicación, los señalamientos no cesaron y hasta la siguieron acusando de, supuestamente, serle infiel al conductor, por lo que la mujer subió otro mensaje diciendo que tanto ella como Facu solo se enfocaban en las palabras “llenas de amor” de sus fans.

Algunos de sus seguidores contaron que, supuestamente, Facundo dijo en alguna ocasión que estaban en una relación abierta, por lo que no habría problema si Delia está “con otro hombre” ahora que el conductor está en ‘La casa’.

Las gordas sin amor ya estaban inventando mamadas de un amante de la novia de Facundo y la pobre Delia lleva media hora llorando 😅#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3Vmza6ghyb — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) September 3, 2025

¿Quién es Delia García, novia de Facundo, quien está siendo acusada de infidelidad?

Delia García es una atleta e influencer que nació el 31 de octubre de 1989. Tiene 35 años actualmente.

Ha participado en realities como ‘La Isla’ y ‘La Isla: la revancha’.

Actualmente, es conductora del programa ‘Ya párate’

Conoció a Facundo en 2016 en ‘La Isla’, poco después de que él se divorciara.

Tras ocho años de relación, Facundo le pidió matrimonio en ‘La casa de los famosos México 2025’.

Delia García y las hijas de Facundo tienen una buena relación.

Mira: ¿Ya está pactado? Dalílah Polanco revela al posible sexto eliminado de La casa de los famosos México 2025