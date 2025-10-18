¿Exhabitante de La casa de los famosos México 2025 estaría embarazada? Esto revelan

Aunque la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ terminó el pasado domingo 5 de octubre, la polémica continúa entre los exparticipantes. En esta ocasión, Mhoni vidente hizo una fuerte predicción sobre una de las participantes. ¿Está embarazada?

Mhoni vidente, famosa pitonisa, compartió que una de las participantes de La casa de los famosos México muy pronto podría tener un embarazo. ¿De quién se trata?

Participante de La casa de los famosos México podría embarazarse muy pronto. / Foto: IG/programahoy

¿Quiénes fueron los habitantes de La casa de los famosos México 2025?

La tercera temporada de La casa de los famosos México estuvo envuelta de grandes polémicas, shippeos, team Noche, Día y ¡el eclipse! Sin embargo, quien logró coronarse como el ganador del reality fue Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris.

Ellos fueron los integrantes de esta controversial temporada:



⁠Olivia Collins – primera eliminada (3 de agosto de 2025)

– primera eliminada (3 de agosto de 2025) Adrián Di Monte – segundo eliminado (10 de agosto de 2025)

– segundo eliminado (10 de agosto de 2025) Ninel Conde – tercera eliminada (17 de agosto de 2025)

– tercera eliminada (17 de agosto de 2025) Priscila Valverde – cuarta eliminada (24 de agosto de 2025)

– cuarta eliminada (24 de agosto de 2025) Mariana Botas – quinta eliminada (31 de agosto de 2025)

– quinta eliminada (31 de agosto de 2025) Facundo – sexto eliminado (7 de septiembre de 2025)

sexto eliminado (7 de septiembre de 2025) Elaine Haro – séptima eliminada (14 de septiembre de 2025)

– séptima eliminada (14 de septiembre de 2025) José Luis Rodríguez ‘el Guana’ – octavo eliminado (21 de septiembre de 2025)

– octavo eliminado (21 de septiembre de 2025) Aarón Mercury – noveno eliminado (28 de septiembre de 2025)

– noveno eliminado (28 de septiembre de 2025) Alexis Ayala – décimo eliminado (1 de octubre de 2025)

– décimo eliminado (1 de octubre de 2025) Mar Contreras – quinta finalista (5 de octubre de 2025)

quinta finalista (5 de octubre de 2025) Shiky (Clement Rodríguez) – cuarto finalista (5 de octubre de 2025)

(Clement Rodríguez) – cuarto finalista (5 de octubre de 2025) Abel ‘Abelito’ Saénz – tercer finalista (5 de octubre de 2025)

– tercer finalista (5 de octubre de 2025) Dalilah Polanco – s ubcampeona (5 de octubre de 2025)

ubcampeona (5 de octubre de 2025) Aldo de Nigris – ganador de La casa de los famosos México 2025 (5 de octubre de 2025

Así quedaron los lugares de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué exhabitante de La casa de los famosos México supuestamente será mamá, según Mhoni vidente?

En medio de las especulaciones de que Ninel Conde estaría en búsqueda de ser mamá por tercera ocasión, Mhoni vidente predijo si esto es posible a su edad. Aunque la pitonisa mencionó que la actriz se dice más joven, la cubana señaló que posiblemente tendría 54 años.

A través del canal de YouTube del Heraldo, Mhoni vidente comentó que la pareja de Ninel, José Ángel, es quien quiere tener hijos y ella buscaría todos los medios para poder cumplir dicho sueño.

Ninel Conde / Redes sociales

“El muchacho quiere tener hijos, yo creo que con alguien más, porque con Ninel no creo… A ella ya no se le va a dar, ya no tiene, ya no ha de tener nada… Seguro, ha de andar en eso, del vientre en alquiler… está buscando esa manera”, dijo.

Pese a que la pitonisa remarcó que, probablemente, Ninel Conde no podría tener hijos de manera ‘natural’, si la visualiza con un bebé.

“Ojalá que sí se le dé, yo sí visualizo a Ninel con otro bebé en brazos, para que siente cabeza, para que madure… yo la veo muy enamorada… Yo la veo con un bebé pronto, con un alquiler de vientre, algo por el estilo” Mhoni vidente

Así lo dijo Mhoni vidente:

¿Qué dijo Ninel Conde sobre su sueño de ser madre en La casa de los famosos México?

El 29 de septiembre de 2023, una fuente cercana a la actriz contó a TVNotas que Ninel Conde celebró su cumpleaños número 47 con un viaje a Dubái. No obstante, al soplar las velas de su pastel, uno de los deseos que expresó fue convertirse en madre nuevamente. Días antes de emprender el viaje, la cantante también festejó en Miami con una cena en la que compartió que ese era su mayor anhelo.

En octubre de 2023, una persona allegada a Ninel reveló a TVNotas lo siguiente:

“Al momento de apagar las velitas, nos dijo que su mayor deseo es convertirse en madre nuevamente. Como sabe que la edad es importante, ya no lo tendría ella, sino que rentaría un vientre. Utilizaría sus óvulos y esperma de un donante”, dijo la fuente.

Ninel Conde / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

Lo anterior fue confirmado por la misma Ninel Conde, ya que reveló en ‘La casa de los famosos México’ su deseo de ampliar su familia, aunque reconoció que no será sencillo. ¡Quiere volver a ser madre!

“Imagínate, ahorita estoy batallando porque quiero darte un hermanito y pues ahorita me va a costar un poquito de trabajo, pero lo lograré”, dijo la actriz.

Cabe recordar que Conde tiene dos hijos, aunque actualmente ninguno vive con ella.



Su primogénita, S ofía Telch Conde, nacida de su matrimonio con el actor Ari Telch (1996-1998), reside en Los Ángeles y le ha solicitado a su madre no mencionarla durante el reality, con el fin de mantener su vida privada, según comentó la cantante en La casa de los famosos México.

y le ha solicitado a su madre no mencionarla durante el reality, con el fin de mantener su vida privada, Su segundo hijo es resultado de su relación con el empresario Giovanni, con quien el menor vive en México.



Ahora, Ninel Conde buscaría tener un tercer bebé con José Ángel González, su esposo. Por esta razón, sus fans esperarían que muy pronto den la noticia de que ‘el Bombón asesino’ se convierta en madre.