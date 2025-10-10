¿Novia de Abelito lo dejó tras ‘La casa de los famosos México 2025’? Esto responde el influencer

Luego de que Abelito obtuviera el tercer lugar en ‘La casa de los famosos México 2025’, trascendió que su novia, Aranza Salazar, presuntamente, lo habría dejado en la Ciudad de México, ya que, aparentemente, no soportaba el escrutinio público.

Y es que mucho se ha dicho sobre Aranza Salazar, la pareja de Abelito, en los últimos días, principalmente de su “turbio pasado” y la relación que tendría con sus suegros. Ante todo esto, es el propio influencer quien lanza un contundente mensaje para acallar todas las especulaciones.

Abelito / Redes sociales

¿Quién es la novia de Abelito y por qué se dice que tiene un “pasado turbio”?

Aranza Salazar, novia de Abelito, es una joven de 24 años, originaria de Hermosillo, Sonora. No pertenece al medio del espectáculo, por lo que esporádicamente aparece públicamente.

Ganó notoriedad durante la participación del influencer en ‘La casa de los famosos México 2025’, pues lo apoyó mucho y hasta llegó a aparecer en algunas galas. No obstante, en las últimas semanas del show, muchos notaron su ausencia en los programas.

Según información de Javier Ceriani, esto se debería a la mala relación que, presuntamente, Aranza tendría con los papás de Abel Saenz, nombre real de Abelito. Supuestamente, sus suegros no la aceptarían debido a su “pasado turbio”. Se dice que la joven, supuestamente, trabajaba en un “tuburio” hasta que conoció a Abelito.

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio”, reportó Ceriani.

De acuerdo con Javier, la chica presuntamente habría borrado fotos antiguas de sus redes sociales, en un intento de eliminar todo rastro de su “pasado”.

¿Qué pasó con Abelito y su novia tras ‘La casa de los famosos México’?

Luego de que se destapara el presunto pasado de su novia y que se dijera que lo había dejado en CDMX, Abelito usó sus redes sociales para lanzar un mensaje que, para muchos, fue una respuesta muy contundente ante las especulaciones.

Y es que el influencer, mediante una historia de Instagram, felicitó a su novia por su cumpleaños. En su post, no solo expresa el gran amor que le tiene, sino que también afirma que lo hace muy feliz.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro tu vida y lo afortunado que soy por tenerte a mi lado. Han sido tres años llenos de momentos buenos y difíciles, pero en todos he descubierto cuánto te amo y cuánto significas para mí. Gracias por ser mi apoyo, mi alegría y mi hogar. Te amo con todo mi corazón” Abelito

Los usuarios interpretaron sus palabras como una forma de aclarar que aún tiene una relación con Aranza y que lo único que le importa es vivir el amor que siente por ella.

Hasta el momento, el joven no ha aclarado si realmente conoció a su novia en un “tuburio” o si sus padres tienen una mala relación con ella.

Mensaje de Abelito / Redes sociales

¿Novia de Abelito realmente lo conoció en un “tuburio”?

Hasta el momento, Aranza Salazar, novia de Abelito, no se ha pronunciado directamente sobre su supuesto trabajo en un “tuburio”. No obstante, en su momento mencionó que había conocido a Abelito mientras estudiaba en la universidad.

Esta versión fue confirmada por el propio influencer, quien comentó que la vio por primera vez durante una gira de medios en Monterrey. Su romance comenzó en 2022.

Sobre el motivo por el que no asistió a las últimas galas de ‘La casa’, Aranza comentó en una entrevista reciente que se debía a que no le gustaba mucho estar en el escrutinio público.

“Abelito y yo siempre hemos tenido una relación muy privada, yo casi no salgo en las cámaras, yo soy quien graba, yo soy el detrás de todo y habíamos llegado a un acuerdo de que yo no iba a salir, pero pues ya salimos, estuve apoyándolo desde afuera”, resaltó.

