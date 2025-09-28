Abelito celebra su cumpleaños en La casa de los famosos México y Aldo de Nigris sale regañado

Este viernes, Abelito se convirtió en el segundo finalista de “La casa de los famosos México”, un logro que llegó en el mejor momento, ya que este sábado el creador de contenido celebró su cumpleaños acompañado de los habitantes que aún permanecen en el reality.

Sin excepción, la ‘Jefa’ sorprendió a Abelito esta mañana con un pastel de chocolate, tacos de barbacoa y globos metálicos de helio. Un gesto que los habitantes agradecieron, en especial el cumpleañero, quien partió su pastel, pidió su deseo y disfrutó al máximo de este día especial.

Abelito cumplea años en La casa de los famosos México y la jefa los sorprende, pero Aldo casi arruina el detalle. / Instagram

¿Qué rompió Aldo de Nigris en el cumpleaños de Abelito en La casa de los famosos México?

Sin embargo hubo un momento en el cual Aldo de Nigris puso en riesgo la sorpresa de ‘la Jefa’ y logró poner triste Abelito al casi arruinar el regalo enviado por la producción y es que al momento de que el sobrino de Poncho de Nigris fuera al almacen para llevar la sorpresa de Abelito, tuvo dificultades al atorarse con la puerta y el globo más grande con el nombre de Abelito se ponchó ¿cómo reaccionó Abelito?

"¿Qué hiciste, Aldo?”, dijo Shiky al ver el globo roto.

“No, mi globo”, expresó triste, Abelito al ver el globo desinflado.

Aldo se justificó destacando que nadie le ayudó con el carrito y, por eso, no pudo sostener la puerta para que el globo no se atorara. “Nadie me ayudo perros”.

“Aldo, ¿te molestó que Abelito cumpliera años o por qué le ponchaste el globo?”, bromeó Aarón.

Aldo de Nigris tomó la camioneta de juguete que venía adornando el pastel para verla, y Abelito bromeó con él.

“Ya me rompiste el globo, ahora el carrito”, dijo Abelito entre risas.

Aldo de Nigris pide perdón a la Jefa por romper el globo de Abelito

Los habitantes comenzaron a lanzar bromas sobre el globo ponchado, y Aldo de Nigris dijo que solo le faltó caerse con el pastel.“Ya ves, Jefa, no vuelvas a confiar en él”, dijo Mar.

Shiky bromeó diciendo que la Jefa se había excedido inflando los globos, comentario que de inmediato provocó la reacción de la anfitriona de La casa de los famosos México."Tanto tiempo que me tardé”, dijo La Jefa.

“Pero ni dice perdón”, mencionó entre risas Alexis Ayala sobre la reacción de Aldo.

“Perdón, Jefa”, dijo finalmente Aldo.

¿Qué pidió Abelito de deseo de cumpleaños en La casa de los famosos México?

Como detalles los habitantes le cantaron las mañanitas a Abelito, y él pidió como deseo que llegaran juntos a la final de La casa de los famosos México.

Al momento de partir el pastel, Dalílah Polanco quiso quitar el letrero de felicidades del pastel y lo rompió.

“Te están destruyendo todo”, le dijo Shiky a Abelito.

"¡Muchas gracias, Jefa! ¿Qué hice para merecerla?”, agradeció Abelito, quien disfrutó con los habitantes su rico desayuno.

