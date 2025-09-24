¿Aldo de Nigris será sancionado en ‘La casa de los famosos México’? Revelan que habría roto una regla

Aldo de Nigris, uno de los habitantes favoritos de ‘La casa de los famosos México 2025’, da de qué hablar tras revelarse que, aparentemente, rompió una de las reglas del reality, por lo que mucho se especula sobre una posible sanción, ¿qué hizo el sobrino de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué regla de ‘La casa de los famosos México 2025’ habría roto Aldo de Nigris?

Aunque son pocas, ‘La casa de los famosos México 2025’ tiene reglas muy claras. Una de ellas es que los habitantes no pueden hablar entre sí antes de entrar al show o ingresar con alguna alianza/estrategia previa.

Recientemente, Wendy Guevara confesó que, en su momento, había hablado con Aldo de Nigris y Aarón Mercury para decirles que Abelito entraría al show, recomendándoles que se “juntaran con él” y crearan “mucho contenido”.

“Yo le dije a Aarón y a Aldo, les dije: ‘Agárrense a Abelito y hagan mucho contenido’” Wendy Guevara

Incluso, confesó que también le habría aconsejado al influencer de talla pequeña que se aliara con los creadores de contenido. Aunque no dijo el objetivo, para muchos fue evidente que lo hizo con el objetivo de que se convirtieran en los más queridos de la temporada.

Recordemos que, desde el comienzo del reality, Aldo, Aarón y Abelito mostraron una unión que les gustó mucho al público. Incluso los bautizaron como ‘La triple A’. Si bien Wendy sostuvo que la amistad entre los influencers era “sincera”, muchos se han dicho molestos de que la “camadería” entre las celebridades haya sido “planeada”.

Algunos usuarios también han recalcado que esto podría contar como una “trampa” y se han cuestionado si habría algún tipo de sanción para los involucrados.

los de noche se han llenado la boca diciendo q noche es favorito porque no vinieron con estrategia de afuera: aquí wendy confirmando que les dijo a aldo y aaron q entraría abelito y q se juntaran con él. JAJAJAJ con razón uno no quiso hacer equipo con día#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YE9x3LcgtA — riv (@ponyoogirl) September 23, 2025

¿Producción de ‘La casa de los famosos México’ sancionará a Aldo de Nigris por su “trampa”?

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado ante la aparente trampa que habría hecho Aldo de Nigris junto a Aarón Mercury y Abelito, por lo que se desconoce si habrá algún tipo de sanción.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que pasa este tipo de situación. En la primera temporada, Ferka reveló que algunos habitantes se aliaron para crear ‘la regla de oro’, un pacto en el que prometían juntarse dentro del show y no nominarse.

Algunos de los supuestos involucrados eran:

Poncho de Nigris

Paul Stanley

Marie Claire Harp

Sofía Rivera Torres

En aquel entonces, no hubo sanción, al menos no una que se diera a conocer al público. De hecho, las únicas veces que ha habido castigos dentro del show fueron por hacer complot e intentar organizarse para las nominaciones. Normalmente, el castigo ha sido nominar a todos los habitantes de ‘La casa’.

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Aldo de Nigris se volverá finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la gala del pasado 22 de septiembre de ‘La casa de los famosos México 2025’, se dio a conocer al primer finalista del show. Para tristeza de sus fans, Aldo de Nigris no ganó su pase a la final.

La primera finalista fue Mar Contreras, quien encontró un boleto dorado durante una dinámica. Sin embargo, varias encuestas en redes sociales han posicionado al influencer como uno de los favoritos para que llegue a la final, por lo que, para muchos, ya tendría asegurado, al menos, su lugar entre los primeros lugares.

Cabe destacar que actualmente quedan estos siete habitantes en la competencia:

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Abelito

Mar Contreras (Finalista)

Shiky

Dalilah Polanco

