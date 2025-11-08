Mamá de Aarón Mercury revela si apoya acercamiento del padre influencer tras años de ausencia

El exparticipante de “La casa de los famosos México 2025, Aarón Mercury”, atraviesa un momento personal complicado. Aunque su paso por el reality lo convirtió en una de las figuras más queridas del momento, su relación con su padre sigue siendo un tema sensible.

Años de distancia y falta de apoyo marcaron su infancia, pero ahora, con su fama en lo más alto nos contaron que hace poco su papá ha intentado volver a acercarse.

Aarón Mercury confiesa si tiene contrato de exclusividad con alguna empresa. / Foto: IG/aaronmercury

¿Quién es el papá de Aarón Mercury y por qué no estuvo presente en su vida?

El padre del Aaron Mercury se llama Johnny Dez, un cantante imitador de Elvis Presley que se mantuvo alejado de Aarón desde que era pequeño.

De acuerdo una fuente cercana, cuando sus padres se separaron, Johnny se desentendió en gran medida de su hijo y solo enviaba una cantidad mínima de dinero a Nancy, la mamá del tiktoker, quien tuvo que salir adelante por su cuenta.

“Nancy tuvo que pasar situaciones graves, como un desalojo, y se dedicó a vender salchipulpos para mantener a Aarón y a su otro hijo, Rodrigo”, reveló un amigo cercano a TVnotas.

Con el paso de los años, la situación no cambió. Cuando Aarón cumplió 18 años, su padre dejó de apoyarlo económicamente con el argumento de que ya ganaba dinero en redes sociales. “Johnny jamás creyó en el talento de Aarón ni lo impulsó; pensaba que lo de las redes sociales era una distracción”, agregó la fuente.

Papá de Aarón Mercury / Carlos Alfredo Monjaraz / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

Padre de Aarón Mercury se acercó a él nuevamente tras su fama

Luego de su participación en “La casa de los famosos México”, Aarón Mercury alcanzó un nivel de popularidad que llamó la atención de su padre. Según una persona cercana, Johnny Dez lo contactó después de años de distancia para intentar recuperar la relación.

“Le escribió que lo quería ver, que deseaba estar a su lado y recuperar el tiempo perdido, incluso dijo que viajaría a México para reunirse con él, cuando en cinco años no le había importado”, contó un amigo del influencer.

El repentino interés del padre habría confundido a Aarón, quien no sabe si debe aceptar ese acercamiento o mantener la distancia. Pese a todo, el joven ha demostrado madurez asegurando que no le guarda rencor y que, si lo ve, solo le gustaría platicar y conocer su opinión sobre su carrera.

Aarón Mercury sigue brillando en la televisión y redes sociales, ¿tiene contrato de exclusividad? / Foto: IG/aaronmercury

¿Qué dijo Aarón Mercury sobre su relación con su papá?

En entrevista con TVNotas, Aarón Mercury reconoció que tiene comunicación con su padre, aunque no es una relación cercana.

“Hablé con mi papá antes de entrar al reality. Me mandó un mensaje: ‘Muchas felicidades, que te vaya muy bien’. Yo le di las gracias. No hablamos por teléfono ni mucho menos”, explicó.

El influencer agregó que no siente resentimiento:

“No hay nada que reconciliar. Lo que se debió hablar, lo hablamos. Estamos un poco distanciados, pero no hay rencor. Es mi padre, eso no va a cambiar. A mí me daría gusto verlo. Mi mamá se encargó de todo, y cada uno hace lo que puede con lo que tiene”.

¿Qué dice Nancy, mamá de Aarón Mercury, sobre el acercamiento del papá de Aarón Mercury?

En entrevista con Edén Dorantes, Nancy, mamá de Aarón Mercury habló sobre la relación entre su hijo y Johnny Dez.

“Yo creo que él lo dijo desde el principio, desde antes de entrar a la casa. Expresó que no hay una unión tan fuerte, pero sí hablan, sí se comunican”, contó Nancy.

La madre de Aarón dejó claro que siempre ha respetado el vínculo entre ambos; por ello, prefiere no intervenir y permite que su hijo tome las decisiones que considere correctas respecto a su padre. Sobre el reciente acercamiento, afirmó que lo han tomado de buena manera y con tranquilidad.

“Lo manejamos bien. Somos un equipo muy respetuoso. Esa es una relación de él con su papá y yo siempre he respetado eso. Cuando me dice algo, le doy un consejo, pero todo entre nosotros inicia con el respeto, yo me mantengo aparte sin intervenir”.

También explicó que ella no tiene ninguna comunicación con su ex y espera que lo busque con las mejores intenciones

“No creo, sería como una publicidad mala, o sea si quieres aparecer de esa forma, yo creo que el interés que tienen ellos es en hacer su relación y no con otros intereses, creo yo. Ellos son adultos y tienen su comunicación, sin yo intervenir”, finalizó.

