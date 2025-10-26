Aarón Mercury rompe el silencio y revela quién es su favorito en La granja VIP ¿quiere entrar?

Aarón Mercury, uno de los ex habitantes más carismáticos de La casa de los famosos México, volvió a dar de qué hablar tras revelar públicamente quién es su favorito en La granja VIP. El influencer sorprendió a sus fans al confesar que su apoyo va dirigido a uno de los personajes más polémicos de la competencia, lo que muchos interpretaron como una inesperada “traición” hacia sus compañeros influencers participantes del reality. ¿Apoya a Eleazar Gómez?

¿A quién apoya Aarón Mercury dentro de La granja VIP?

Todo ocurrió a la salida de los ensayos de Las estrellas bailan en Hoy, programa en el que Aarón Mercury participa actualmente. Los reporteros aprovecharon el momento para cuestionarlo sobre su opinión respecto a La granja VIP y los comentarios que circulan en redes sobre si el formato de Televisa sigue siendo superior.

El influencer, fiel a su estilo, respondió: “Aprecio los comentarios, pero creo que están haciendo bien las cosas”, expresó, reconociendo que el reality de TV Azteca está logrando atraer al público. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue su respuesta inmediata al ser interrogado sobre si apoyaba a algún participante del programa.

“Apoyen y voten por Adame, porque me apoyó un buen y la verdad es que sí, el Adame que regrese a La granja” Aarón Mercury

Con esas palabras, Aarón dejó claro que su favorito es nada menos que Alfredo Adame, el actor y conductor que se ha convertido en una de las figuras más polémicas dentro del show.

¿Por qué Aarón Mercury respalda a Alfredo Adame en La granja VIP?

Lejos de ser una simple estrategia mediática, la confesión de Aarón tiene una historia detrás. El creador de contenido recordó que, durante su estancia en La casa de los famosos México 2025, Adame mostró su apoyo público hacia él, defendiendo su forma de jugar y su autenticidad en redes. Esa lealtad parece haber dejado huella, al grado de que ahora Aarón le devuelve el favor pidiendo votos a su favor en La granja VIP.

El gesto fue bien recibido por algunos seguidores, quienes aplaudieron que Mercury reconociera el apoyo que recibió en su momento. Sin embargo, otros fans lo consideraron una traición hacia sus colegas influencers que actualmente compiten en La granja VIP, como La Bea, Teo y Omahi, quienes también son creadores de contenido.

¿Qué está haciendo actualmente Aarón Mercury en televisión y redes sociales?

Actualmente, Aarón Mercury está muy activo en televisión y redes sociales, consolidando su carrera como influencer y figura del entretenimiento como:



Participación en Las estrellas bailan en Hoy

Aarón Mercury forma parte de la nueva temporada del reality de baile Las estrellas bailan en hoy, donde comparte pista con la actriz Briggitte Bozzo. Aunque han enfrentado críticas por parte del jurado, como Ema Pulido Posible ingreso al CEA su química en escena ha sido destacada por el público. Incluso, Briggitte sufrió una lesión en el tobillo durante los ensayos, pero ambos decidieron seguir adelante con la competencia, demostrando compromiso y profesionalismo.



Posible ingreso al CEA

Aarón ha declarado que está abierto a nuevas oportunidades y que no tiene contrato de exclusividad con Televisa. Está considerando ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) para prepararse profesionalmente en actuación y conducción. Su objetivo es mantener una carrera versátil que combine televisión, redes sociales y otros formatos.