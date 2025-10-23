Nueva burla al tío Pepe en La granja VIP: Kike Mayagoitia lanza ácido comentario tras insulto de Jawy.

La tensión dentro de La granja VIP no cesa en torno al Mayoral, también conocido como tío Pepe. Luego de la polémica generada por el insulto de Jawy hacia él, ahora el conflicto se reaviva por un comentario de Kike Mayagoitia que fue calificado como una burla insensible. Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con molestia, señalando que la actitud de algunos concursantes refleja una falta de empatía y respeto. ¿Qué dijo?

¿Cuál fue el insulto que Jawy le dijo al tío Pepe en La granja VIP?

Después de que Jawy Méndez fue nombrado peón de la semana en La granja VIP, los seguidores del programa notaron que el influencer estaba incumpliendo varias reglas del reality. Como parte de su rol, tiene estrictamente prohibido ingresar al cuarto del Capataz y permanecer despierto una vez que suena el grillo, señal que indica la hora de dormir.

A pesar de esa advertencia, el exintegrante de Acapulco Shore volvió a generar controversia horas más tarde, cuando, en una conversación con algunos compañeros, puso en entredicho la capacidad del tío Pepe, figura dentro del reality:

Le hubiéramos dicho que dejará grabado algo (a Carolina Ross), no al pen… del tío Pepe. Jawy

Las reacciones no se hicieron esperar: mientras algunos concursantes se rieron, otros prefirieron guardar silencio. Kim Shantal, por su parte, intentó cambiar de tema de inmediato para evitar que la situación escalara.

Durante la gala del martes 21 de octubre, el conductor de La granja VIP cuestionó a Jawy por sus palabras, ya que asegura, Pepe es una gran persona. Tanto Jawy como Eleazar Gómez (quien se rió durante el insulto de Méndez) se disculparon por sus acciones.

Por último, Jawy tuvo un castigo, tenía la responsabilidad de permanecer despierto toda la noche para vigilar la fogata de La granja VIP y asegurarse de que el fuego no se apagara.

Tío Pepe podría abandonar La grnaja VIP y da Like a comentarios contra Jawy / Epecial

¿Por qué aseguran que Kike Mayagoitia se burló del tío Pepe en La granja VIP?

Durante la jornada del miércoles 22 de octubre en La granja VIP, los granjeros trabajaban en el huerto bajo la supervisión de Pau, la instructora encargada de guiarlos en el cuidado de las plantas. Al final de la actividad, Sergio Mayer Mori preguntó si el tío Pepe asistiría ese día, a lo que Pau respondió con cautela: “ Yo creo que no ”.

Fue entonces cuando Kike Mayagoitia lanzó una frase que encendió la polémica:

Está en terapia. Kike Mayagoitia

Dichas palabras provocaron carcajadas de Omahi y una sonrisa contenida de Sergio Mayer Mori. Acto seguido, Kike agregó: “ Todavía no se ha recuperado de ese golpe tan fuerte ”, en aparente referencia al incidente con Jawy.

El comentario, transmitido en vivo, generó inconformidad entre algunos televidentes, quienes consideraron que se trataba de una burla innecesaria hacia una persona que había sido víctima de un insulto público. Aquí algunos comentarios:



“No entienden que deben de respetar al encargado de La granja”,

“El tío Pepe es un señor bien amable y respetuoso, que solo está haciendo su trabajo en La granja” y,

“Es un señor increíble, educado, amable y con gran conocimiento. Además se ha portado increíble con todos”.

Nueva burla al tío Pepe en La granja VIP: Kike Mayagoitia lanza ácido comentario tras insulto de Jawy

¿El tío Pepe regresará a La granja VIP tras ser insultado?

Durante la gala del martes 21 de octubre, el presentador de La granja VIP informó a los concursantes que el tío Pepe se encontraba afectado por los comentarios recientes y que no estaba seguro de regresar al programa.

Por supuesto, Jawy, el tío Pepe vio esto que dijiste, y ahora puedo decirles que no sabemos si lo verán un día más. Está sumamente sentido con lo ocurrido y, ojo, no solo contigo, Jawy. Hubo gente en la mesa que fue cómplice con sus carcajadas y no tuvo el valor de decir: ‘No puedes expresarte así de nuestro mayoral’. Pero esto cae sobre ti. Presentador de La granja VIP

Hasta ahora, el mayoral no ha vuelto a aparecer en La granja VIP. El día de hoy, Pau (encargada de enseñar el cuidado de las plantas) fue quien acompañó a los granjeros durante sus actividades.

