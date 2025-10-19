¿Quién es el tío Pepe de La granja VIP? El mayoral que enseña vida a los famosos a cuidar a los animales

Este domingo arrancó la primera temporada de “La granja VIP” y, desde el inicio, los espectadores han conocido no solo a los 16 famosos que competirán en esta edición, sino también a la figura central que garantizará que las labores en la granja se cumplan correctamente: el tío Pepe.

Este personaje no solo supervisa a los participantes, sino que también cumple un rol educativo, enseñando la importancia del cuidado de los animales y la vida rural, algo que muchos desconocían sobre los realities de TV Azteca.

En sus primeros días de competencia, los famosos han demostrado que adaptarse a la vida en la granja no es tarea fácil. Entre tareas pendientes, responsabilidades incumplidas y algunos descuidos, la figura del tío Pepe se ha convertido en la autoridad que vela por la seguridad y bienestar de los animales.

Checa: Manola Díez explota vs. producción de ‘La granja VIP’ por tratarla como “criada”, ¿se saldrá del reality?

Quién es el Tío Pepe en La Granja VIP: el mayoral que enseña a cuidar animales a los famosos / Instagram: @granjadeltiopepe

¿Por qué el tío Pepe regañó a los participantes de La granja VIP?

Los habitantes de La granja VIP apenas llevan dos días en competencia y ya recibieron varios llamados de atención. Uno de los más recientes tuvo que ver con el cuidado de una vaquita, cuya ordeña no se realizó en los horarios establecidos. Este descuido generó que el animal presentara dolor y que fuera necesario que un veterinario lo revisara.

El tío Pepe les recordó a los participantes que la vaquita debe ser ordeñada dos veces al día, por la mañana y por la tarde. “Si no se ordeña a tiempo, la vaca puede presentar problemas en la ubre”, explicó durante la revisión.

Alfredo Adame, quien se percató de la situación, informó al tío Pepe sobre el estado del animal para que todos comprendieran la importancia de cumplir con estas responsabilidades y se concientizaran sobre el cuidado de los animales.

La granja VIP / Redes sociales

¿Quién es el tío Pepe en La granja VIP y cuál es su trabajo?

Tío Pepe, cuyo nombre real es don Pepe, es el mayoral de “La granja VIP” y actúa como la máxima autoridad dentro del reality. Su papel es fundamental: supervisa las tareas diarias de los famosos, les enseña cómo ordeñar vacas y realizar otras labores rurales y brinda lecciones sobre la vida en el campo. Además, es el único que tiene la autoridad para llamar la atención al capataz de la semana cuando no se cumplen las responsabilidades.

Más allá del programa, don Pepe es un granjero experimentado. Es fundador y dueño de la granja del Tío Pepe, un proyecto con más de 30 años de historia dedicado a acercar a los citadinos a la naturaleza y enseñar el cuidado de los animales.

Gracias a la experiencia del tío Pepe, los participantes del reality reciben una guía directa sobre cómo vivir y trabajar en una granja, aprendiendo no solo técnicas, sino también la importancia de la disciplina y la responsabilidad.

El tío Pepe ha sido bien recibido en las redes sociales, pues ya ha tenido interacción con los habitantes y hasta ayudó a Sergio Mayer Mori a calmar a Manola Diez durante su pelea con Omahi.

No te pierdas: ¿Cuánto gana Lola Cortés en La granja VIP? Filtran la presunta cifra que la convertiría en la más cara del reality

Quién es el Tío Pepe en La Granja VIP: el mayoral que enseña a cuidar animales a los famosos / Instagram: @granjadeltiopepe

¿Dónde está ubicada la granja del Tío Pepe en la Ciudad de México?

La granja del Tío Pepe se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la Avenida Camino Viejo a Mixcoac 3515, en la colonia San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón.

Este espacio no solo funciona como granja educativa, sino que ahora también sirve como escenario del reality, donde los famosos deben demostrar su capacidad para cumplir con las exigencias del campo y cuidar de los animales bajo la supervisión de un experto real.

Con su experiencia y firmeza, el tío Pepe se ha convertido en un pilar del programa, que se encargara de enseñar a los habitantes el funcionamiento de una granja y el cuidado de sus animales.

Mira: La granja VIP: Sergio Mayer Mori confiesa que tuvo un amorío con una amiga de Bárbara Mori, su mamá ¿Quién es?