Descubre cómo ver el 24/7 de La granja VIP 2025 completamente GRATIS

El fenómeno de La granja VIP no se detiene, y ahora los fans tienen la posibilidad de seguir cada momento del reality show ¡completamente gratis!

Aunque la transmisión principal se realiza por esa plataforma, TV Azteca ofrece distintas alternativas para disfrutar del contenido las 24 horas del día, desde los momentos más tensos hasta las confesiones más inesperadas.

Así, el público podrá vivir en tiempo real todo lo que ocurre dentro del granero y no perderse ningún detalle de los conflictos, alianzas y sorpresas que se desarrollan entre los famosos participantes.

No necesitas suscripción: mira en vivo La granja VIP las 24 horas, te contamos cómo para que no te pierdas las polémicas y momentos más virales. / Foto: FB/La granja VIP México

¿Cómo ver el 24/7 de La granja VIP si no tengo Disney+?

Los seguidores de La granja VIP 2025 podrán disfrutar de la transmisión 24/7 sin necesidad de contar con una suscripción de paga. El reality show, que causó gran expectación entre el público, permitirá a los fans seguir de cerca cada momento de convivencia, estrategia y drama dentro del granero a través de distintas plataformas oficiales.

Una de las opciones más accesibles es el canal oficial del programa en YouTube, donde las cámaras estarán disponibles de forma gratuita durante las primeras dos semanas.

Además, los usuarios podrán acceder a la app de TV Azteca, que ofrece la transmisión en vivo sin necesidad de tener una cuenta premium, ampliando así las posibilidades para el público que desea seguir el día a día de los granjeros.

Por si fuera poco, la página oficial de TV Azteca también transmitirá el 24/7 de La granja VIP 2025, brindando una experiencia completa para los espectadores que no quieren perderse ningún detalle del reality más comentado del momento. De esta forma, la producción acerca aún más el programa a la audiencia, ofreciendo distintas alternativas gratuitas y al alcance de todos.

Sigue el 24/7 de La granja VIP 2025 sin Disney+. Transmisión gratuita disponible en YouTube, app y sitio oficial de TV Azteca. / Foto: FB/La granja VIP México

¿Cómo votar por tu participante favorito La granja VIP 2025?

Si tienes a tu granjero o granjera favorito en La granja VIP, es momento de demostrar tu apoyo y ayudarlo a mantenerse dentro del reality show.

Votar es muy sencillo y puedes hacerlo todos los días a través de dos opciones oficiales: el sitio web y la app de TV Azteca. ¡Tu voto puede marcar la diferencia en esta batalla por la supervivencia en la granja!

Así puedes votar por tu participante favorito:

Desde el sitio web:



Ingresa a lagranjavip.tv/vota

Busca a tu granjero o granjera favorito

Vota.

Puedes emitir hasta 10 votos diarios por la misma persona o repartirlos entre varios concursantes.

Desde la app de TV Azteca:



Escanea el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión

Descarga e instala la app de TV Azteca

Entra al apartado de La granja VIP

Usa tus 10 votos diarios para apoyar a quien quieras mantener dentro del reality show.

Recuerda: puedes votar todos los días y cada clic cuenta para decidir quién continúa en la competencia.

Si no tienes Disney+, no te preocupes. Aquí te explicamos cómo ver La granja VIP en vivo y sin costo, con opciones oficiales en YouTube y TV Azteca. / Foto: FB/La granja vip México

La granja VIP 2025: ¿Quiénes son los participantes?

La granja VIP 2025 ha reunido a un elenco tan variado como explosivo. Los participantes de La granja VIP 2025 son:



Alfredo Adame — actor y exconductor de televisión (67 años)

Luis “Jawy” Méndez — conductor y chico reality (37 años)

Kimberly Shantal — influencer y chica reality (31 años)

Sandra Itzel — actriz, cantante y bailarina (31 años)

Alberto Del Río — luchador profesional y empresario (48 años)

César Doroteo — creador de contenido (36 años)

Manola Díez — actriz (51 años)

Kike Mayagoitía — conductor y administrador en ingeniería mecánica (39 años)

Carolina Ross — cantante (30 años)

Lis Vega — actriz, vedette y bailarina (47 años)

Omar Maldonado-Hinojosa “Omahi” — tiktoker (30 años)

Eleazar Gómez — actor y cantante (39 años)

Sergio Mayer Mori — actor y cantautor (27 años)

Tania González “La Bea” — comediante (32 años)

Fabiola Campomanes — actriz y empresaria (53 años)

Lola Cortés — cantante y actriz (55 años).

