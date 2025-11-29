Viernes de traición en La granja VIP: ¿Quién es salvado y traicionado por Kim Shantal HOY, 28 de noviembre?

Los granjeros están en alerta máxima ante el viernes de “traición” en La granja VIP. Todo podría cambiar por la decisión de Kim Shantal, quien tiene el poder de sacudir el reality. Tras ganar el duelo de salvación entre nominados, la influencer deberá salvar a un compañero y, al mismo tiempo, enviar a otro granjero directo a la placa, dejándolo en riesgo de abandonar la competencia. Por si fuera poco, el nuevo nominado puede subir a otro más ¿A quién protegió y a quién traicionó? ¡Prepárate porque su jugada promete drama puro!

La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Qué es el viernes de “traición” en La granja VIP?

Esta dinámica es una de las más explosivas de La granja VIP y cada semana pone a los concursantes contra la pared. No se trata solo de votos: este reto estratégico puede cambiar por completo la lista de nominados y darle un giro inesperado al juego.

Tal como explicó Kristal Silva, conductora del programa:

“El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los tres nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados.” Kristal Silva

Esto significa que Kim Shantal, tras ganar el duelo de salvación entre nominados, tiene en sus manos el poder de sacar a alguien de la placa y poner en riesgo a un concursante que hasta ahora se sentía seguro.

Este movimiento, desató tensión e incertidumbre en la granja: cualquiera podría convertirse en la nueva víctima del juego más despiadado del reality. ¿A quién protegerá Kim y a quién enviará directo a la placa?

Eso no es todo, ahora el nominado puede enviar a otro participante a la placa. ¿Quién será?

Así ganó Kim Shantal el juego de salvación entre nominados:

¿Quiénes son los nominados de la séptima semana en La granja VIP?

La eliminación de Kike Mayagoitía de La granja VIP trajo consigo la primera nominada de esta semana: Fabiola Campomanes.

Kim Shantal fue la segunda granjera en caer a la placa tras perder el duelo de nominación del martes.

Por mayoría de votos en la Asamblea de Nominación, Alberto del Río “el Patrón” y Lis Vega también fueron enviados al paredón.

Por lo que la lista quedaba así:

Kim Shantal (gana la salvación y queda fuera)

Fabiola Campomanes

Alberto del Río el Patrón

Lis Vega

Sin embargo, Kim logró salvarse el pasado jueves 27 de noviembre Por esta razón, ya no está en peligro de eliminación.

¿Quiénes son los participantes que quedan en ‘La granja VIP’ hasta hoy viernes 28 de noviembre?

Siete celebridades han salido de ‘La granja VIP’: seis por votación del público y una por decisión propia. Estos son los que han salido de la competencia:

Carolina Ross (Primera eliminada)

Sandra Itzel (Segunda eliminada)

Omahi (Tercer eliminado)

Lolita Cortés (Salida voluntaria por cuestiones de salud)

Jawy Méndez (Cuarto eliminado)

Manola Díez (Quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)

Actualmente, quedan nueve famosos en competencia que son:



La Bea Alfredo Adame César Doroteo ‘Teo’ Eleazar Gómez Kim Shantal Sergio Mayer Mori Lis Vega Fabiola Campomanes Alberto del Río ‘el Patrón’

La granja VIP: ¿A quién traicionó Kim Shantal, quién es el salvado y el nuevo nominado?

La esperada gala de traición de La granja VIP se transmitirá este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas por Azteca Uno y Disney+. Hasta entonces, todo puede pasar dentro y fuera de la granja, y los fans siguen moviendo intensamente las votaciones.

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, solo hay que seguir tres sencillos pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar a tu granjero o granjeros favoritos para distribuir los 10 votos que se tienen disponibles al día. Escoger la opción “votar” y ¡listo!