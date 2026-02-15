La granja VIP México 2026: filtran primeros candidatos y ya suenan nombres polémicos

El reality de La granja VIP México 2026, todavía no se anuncia oficialmente, pero en el mundo del espectáculo ya empezó el ruido fuerte. En redes ya circula una lista preliminar de supuestos candidatos para el encierro, y los nombres ya están generando conversación.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quiénes son los supuestos candidatos de La granja VIP México 2026?

La lista que circula en redes para La granja VIP México 2026 incluye nombres que inmediatamente despertaron reacciones. Uno de los más comentados es Bebeshita, figura constante en realities y programas de entretenimiento. Su experiencia frente a cámaras la convierte en una apuesta segura para generar contenido dentro del show.

También suena Agustín Fernández, quien ya es conocido en la televisión mexicana y en redes sociales. Su presencia podría aportar tensión estratégica, especialmente en dinámicas de competencia y convivencia.

Otro nombre que llamó la atención fue Queen Buenrostro, creadora de contenido que suele generar conversación digital. Su estilo directo y personalidad fuerte la perfilan como una posible protagonista de conflictos o momentos virales.

Finalmente aparece Suavecito, cuya mención no pasó desapercibida por su relación pasada con Kim Shantal y exparticipante de La granja VIP.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La granja VIP?

La segunda temporada de La granja VIP está confirmada para estrenarse en octubre de 2026 por Azteca Uno.

Tras el éxito de la primera edición, el reality de convivencia extrema volverá con nuevos famosos, retos y una cobertura 24/7 a través de Disney+.

Filtran eliminado de este 2 de noviembre, así irían las votaciones. / Redes sociales

¿De qué trata ‘La granja VIP’?

La granja VIP es una adaptación mexicana del formato internacional producido por Fremantle, que ha sido exitoso en más de 50 países. En esta versión, 16 celebridades convivirán durante 10 semanas en aislamiento total, vigiladas por cámaras las 24 horas del día.

Los participantes deberán:

Cuidar animales

Ordeñar vacas

Sembrar y cosechar alimentos

Limpiar establos

Cargar leña

Enfrentar retos físicos y emocionales

Cada semana se elegirá a un Capataz, quien tendrá beneficios especiales, mientras que el público votará por eliminaciones cada domingo. El ganador se llevará a casa 2 millones de pesos mexicanos.

El reality show La granja VIP tendrá segunda temporada / Foto: Redes sociales

¿Dónde está La granja VIP y cómo es el lugar donde vivirán los famosos?

La sede de La granja VIP está ubicada en un predio rural del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Según reveló TV Azteca en conferencia de prensa, se trata de una granja rústica y funcional, diseñada para que los participantes vivan una experiencia completamente alejada de sus vidas de lujo.

El lugar cuenta con:



Establos con vacas, gallinas y otros animales

Campos para sembrar y cosechar

Cercas que deben repararse

Áreas comunes sin comodidades modernas

Camas sencillas o catres

Cocinas improvisadas con lo que produzcan

Además, hay cámaras ocultas y en vivo que capturarán todo lo que ocurra, desde las tareas más pesadas como limpiar estiércol, hasta los momentos de tensión en las zonas de descanso. Las imágenes promocionales muestran un paisaje verde, con estructuras de madera y metal, que enfatizan el contraste entre el glamour de los reflectores y la rudeza del campo.

“La idea es que vivan como granjeros reales, sin filtros ni privilegios”, explicó uno de los productores. El entorno fue descrito como “idílico pero duro”, con huertos, corrales y senderos que pondrán a prueba la paciencia y resistencia de los famosos.