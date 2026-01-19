Kike Mayagoitia se queda sin chamba tras La granja VIP: Le dijeron que sí y luego que siempre no ¡por bocón!

Tras su paso por La granja VIP, donde fue el sexto expulsado, aseguran que Kike Mayagoitia hizo mal las cosas, cuando ventiló acontecimientos que no se habían transmitido en el 24/7, ni mucho menos en los programas del reality show. Esto hizo que perdiera oportunidades.

Kike Mayagoitia fue parte de La granja VIP 2025, pero su actuación no fue la más aplaudida por los fans. / Foto: Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Por qué pausaron los proyectos de Kike Mayagoitia?

Una persona cercana a Kike Mayagoitia nos comparte: “Él no quería entrar al reality. No quería estar en el ojo público, porque tenía miedo de que lo fueran a ‘funar’. Este tipo de shows o te elevan o te hunden, y aunque no le fue tan mal con la respuesta del público, al salir dio declaraciones que no gustaron”.

“A Kike le prometieron que este año podría encabezar un programa de concursos, que tienen planeado para los fines de semana, y que también podría entrar en el rollo del Mundial haciendo contenido, pero ahora le dijeron que todo esto está parado hasta nuevo aviso. Le comentaron que su paso por el reality no convenció del todo al público”.

Ante esto, aseguran que el conductor del matutino Venga la alegría no está del todo contento, ya que él aceptó entrar a un reality show, que no es su estilo, aguantó el desgaste de estar encerrado y, sobre todo, se expuso a prejuicios de la gente.

Kike Mayagoitia pensaba que gracias a esto su carrera como conductor iba a crecer: “Saliendo, pues sí estaba enojado, aunque tampoco dijo algo que no haya sido verdad, pero eso incomodó. Ahora que tenía ganas de demostrar de qué está hecho, pues lo vuelven a poner como en la banca, y eso no está padre”.

“En el matutino Venga la alegría ya tiene un poco de más proyección. Tiene una sección de juegos y entra más a secciones de discusión y temas relevantes del día a día, pero quería experimentar algo diferente, donde él pueda ser más él. Tenía muchas ganas de hacer ese proyecto de concursos”.

Y tal parece que el proyecto de realizar un programa de concursos sigue en pie, pero ahora tienen en la mira a Alfredo Adame, quien ya ha presentado proyectos. “Sin duda, Kike sí está medio agüitado por todo esto, pero esperemos que vengan propuestas más adelante”.

Kike Mayagoitia y La granja VIP: las declaraciones que habrían frenado su programa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Kike Mayagoitia tras su salida de La granja VIP?

Estas son algunas de las declaraciones más polémicas que hizo Kike Mayagoitia tras su eliminación de La granja VIP 2025, donde Alfredo Adame se coronó como el gran ganador:



“Acá afuera no se vio todo, solo había 2 cámaras para el público, entonces no pudieron ver todo. No se vio cómo se veían realmente las cosas”.

“Les puedo decir, con toda sinceridad… por parte de la producción, y a lo mejor me van a regañar por decir esto, victimizaron a Eleazar… Alguien que sabe de televisión, eso es ser víctima”.

“Ustedes saben que la clave de la comunicación está en la narrativa”.

“Les voy a decir cosas rápidas que probablemente no se pueden decir. La producción está favoreciendo a Sergio, le pasa información, sale del entrevistadero con papelitos. La primera vez que fue, estaba Carolina Ross y le pasó información de afuera”.

“Una vez se le cayó un papelito. Han pasado muchas cosas y no sé por qué (no lo pasan)”.

“Una granjera que enseñó los senos, una granjera que le jaló el cabello a otra y se hizo pipí en la cama”.

¡Lo sentaron! Kike Mayagoitia perdió programa por hablar de más tras La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Kike Mayagoitia se mudó de Monterrey a la CDMX?

Kike Mayagoitia es un conductor que nació el 21 de febrero de 1986. Se mudó a Monterrey, Nuevo León, tras estudiar Ingeniería en Mecánica y poder trabajar en la televisión. Posteriormente llegó a la Ciudad de México para triunfar en la programación de Azteca, esta es su trayectoria:



Incursionó como modelo a temprana edad, por su cuerpo trabajado, compitiendo en certámenes de belleza y de fisicoculturismo.

En 2011 fue conductor del programa Dímelo cada mañana, en Monterrey.

En 2016, junto a Adrián Marcelo, condujo el programa SnSerio, para Multimedios, lo cual lo puso en el ojo público y se volvió viral en redes sociales.

En 2023 llegó a la CDMX para ser parte de los conductores del matutino Venga la alegría, fin de semana. Meses después, por su carisma, entró a la emisión semanal.

El año pasado participó en la primera temporada de La granja VIP, donde quedó en décimo lugar.

