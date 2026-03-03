Raúl Osorio, exconductor de Venga la alegría, revela la devastadora razón de su salida del programa; ¿cuál?

Después de casi una década alejado de los reflectores, Raúl Osorio, exconductor de Venga la alegría, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Años después de su sorpresiva salida del matutino, revela, entre lágrimas, la verdadera razón de su despedida. ¿Por qué lo hizo?

¿Cuándo salió Raúl Osorio, como conductor de Venga la alegría?

Raúl Osorio, conocido por muchos como “Rulo”, se convirtió en un rostro constante en Venga la alegría, y es que a lo largo de casi 10 años el conductor estuvo presente en la televisión de muchos de los hogares mexicanos.

Como figura reconocida del programa, Raúl Osorio compartió espacio con otros icónicos conductores, como Tania Rincón, Sergio Sepúlveda, Fernando del Solar (+), entre muchos otros.

De manera sorpresiva, y tras casi 10 años al aire, Osorio se despidió del programa en 2016, y aunque muchos no entendían la razón, una década después se aclaró la razón que llevó al conductor a darse un ‘break’. ¿Por qué lo hizo?

¿Por qué Raúl Osorio, exconductor de Venga la alegría, salió del programa?

Raúl Osorio, exconductor de Venga la alegría, habló recientemente sobre su sorpresiva salida del programa en 2016, una decisión que en su momento desconcertó a la audiencia del programa.

Durante una conversación en el canal de YouTube “Yucatán ahora”, Osorio no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre, figura clave en su vida y, según confesó, la verdadera razón detrás de su retiro de la televisión nacional:

Recordé un episodio de mi vida que al día de hoy me sigue generando una profunda nostalgia y tristeza, y fue la razón por la que me retiré de Venga la alegría. Raúl Osorio

Además, mientras transcurría la plática, Osorio también señaló que durante ese lapso de su vida, no pudo darle la atención suficiente a su madre, y tras el fallecimiento de ella, se sumió en una depresión que en otras ocasiones ya había señalado: “ Me vino a la mente mi mamá, eso que no pude darle, ese tiempo ”, expresó.

¿Cuál es la trayectoria de Raúl Osorio?

Raúl Osorio, es un conductor de televisión y empresario mexicano que logró su popularidad gracias a Venga la alegría, siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana.

Tras la muerte de su madre, no solo dejó el programa, si no que también salió de la televisión para regresar a su natal Mérida y comenzar una nueva etapa lejos de los reflectores.

Tras retirarse de la televisión, Raúl Osorio se reinventó como empresario en Yucatán. Ha impulsado diversos proyectos en el sector restaurantero y hotelero, consolidándose como emprendedor en la región.

