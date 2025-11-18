Venga la alegría de luto; exconductor del mautino llora la muerte de su padre; lo despide con emotivo mensaje

La familia del exconductor de ‘Venga la alegría, Raúl Osorio atraviesa un momento profundamente doloroso. A través de sus redes sociales, el presentador confirmó la muerte de su padre, don Raúl Osorio Arce. La noticia se da a conocer años después de que Osorio decidiera retirarse del medio ante la pérdida previa de su madre, un acontecimiento que marcó su vida personal y profesional.

Osorio, quien formó parte de una de las etapas más queridas de ‘Venga la alegría’, llevaba años alejado de las pantallas. Radicado en Yucatán y dedicado a sus negocios, el conductor había mantenido una vida discreta.

Raúl Osorio / Redes sociales

¿Por qué Raúl Osorio dejó Venga la alegría?

Raúl “Rulo” Osorio fue una de las figuras más reconocidas de Venga la alegría durante la etapa en la que compartió foro con Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Tania Rincón. Su salida del programa sorprendió en aquel momento, pues gozaba de una sólida popularidad y constante participación en dinámicas que conectaban con el público.

En 2024, el conductor finalmente habló sobre los motivos que lo llevaron a dejar la televisión. En entrevista con el sitio Yucarnal, Osorio explicó que la muerte de su madre le provocó una profunda depresión que afectó su estabilidad emocional y profesional. Tras ese proceso, decidió mudarse a Yucatán para iniciar una nueva etapa alejada de los reflectores.

Una vez instalado en el estado, comenzó a dedicarse a los negocios y abrió su propio restaurante, La quinta de Elena Roldán, donde encontró una nueva forma de mantenerse activo y reconstruir su bienestar personal. Desde entonces, mantuvo una vida más privada, aunque continuó en contacto con el público a través de redes sociales.

Raúl Osorio / Redes sociales

¿De qué murió el padre de Raúl Osorio, exconductor de Venga la alegría?

La información sobre la causa del fallecimiento de don Raúl Osorio Arce no fue detallada por el exconductor. Lo que sí compartió fue que su padre recibió atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, donde médicos y enfermeros hicieron “todo lo posible” para salvarlo.

En su publicación, Osorio escribió un mensaje de agradecimiento para el personal de salud y para las personas que le enviaron palabras de apoyo durante el momento difícil. El conductor destacó que su padre fue un hombre recto, íntegro y honesto, además de un pilar fundamental en su vida.

“Fue un padre sumamente amoroso y siempre me apoyó en todo, absolutamente todo”, afirmó. También expresó que conserva recuerdos positivos de su infancia gracias a él y que se encuentra tranquilo porque su padre “se fue tranqulo y todo fue muy rápido”.

El anuncio generó reacciones entre seguidores y excompañeros del medio, quienes le enviaron mensajes de solidaridad y cariño.

¿Qué dijo Raúl Osorio en su mensaje de despedida?

A través de redes sociales, el exconductor, Raúl Osorio, compartió un texto en el que revela cómo vive este momento familiar. Además del agradecimiento a quienes le han mostrado cercanía, Osorio señaló que está sereno pese a la pérdida y que se siente reconfortado por el afecto recibido.

“Sé que hay mucha gente que lo apreciaba y le tenía mucho cariño. Gracias a todos los que me escribieron para darme el pésame, es muy reconfortante en estos momentos. Dios los bendiga” Raúl Osorio

En su despedida, también expresó que su padre le inculcó valores que han guiado su vida y que guarda únicamente buenos recuerdos. Aunque no precisó detalles del deceso, confirmó que ocurrió el 14 de noviembre y que la familia se encuentra procesando la pérdida de manera privada.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo. Aunque Raúl mantiene un perfil discreto, su paso por la televisión dejó una huella importante en el público, por lo que su anuncio generó reacciones de cariño y respeto.

