Asesinan a famoso payaso mientras cenaba en un restaurante; esto es todo lo que se sabe

El mundo del entretenimiento está conmocionado por la trágica muerte de Jeason Alexis Pacherres Sánchez, mejor conocido como el payaso ‘Farolito’. Fue víctima de un ataque a mano armada mientras cenaba en un restaurante. Esto es todo lo que se sabe.

Payaso Farolito / Redes sociales

Te podría interesar: Muere trágicamente leyenda de la música tras ser arrestado días antes: ¿Quién era y qué le pasó?

¿Qué le pasó al payaso ‘Farolito’?

Todo ocurrió durante la madrugada del pasado viernes 14 de noviembre. El payaso ‘Farolito’ se encontraba cenando en un restaurante en el centro de Chimbote, Perú. De acuerdo con información de medios locales, los atacantes se hicieron pasar por clientes y, en algún punto de la noche, le dispararon en diversas ocasiones al cómico y a su acompañante, Hugo Alexander Haro Alarcón.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver a los criminales sentarse en mesas diferentes y, momentos después, mientras las víctimas se encontraban platicando, dirigirse a ellos y dispararles en la cabeza. Tanto ‘Farolito’ como Hugo habrían fallecido de forma inmediata.

Posteriormente, uno de los responsables tomó las pertenencias de los occisos y huyó junto a sus cómplices sin que nadie los detuviera.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el payaso y su acompañante habían ido a comer tras terminar sus actividades laborales y no se percataron de los hampones, quienes ya se encontraban en el lugar.

Payaso Farolito / Redes sociales

Te recomendamos: Muere Elizabeth Franz, actriz de Gilmore Girls, a los 84 años tras perder la lucha contra el cáncer

¿Por qué mataron al payaso ‘Farolito’ en Perú?

Hasta el momento, se desconocen los posibles motivos del ataque y aún no hay detenidos. En tanto que las investigaciones continúan y la principal línea de investigación apunta a un posible “ajuste de cuentas”, y es que, aparentemente, Haro había estado relacionado en el pasado con actividades delictivas como la extorsión y el fraude.

No obstante, aún no hay nada confirmado. Por otra parte, en redes sociales han expresado su tristeza ante este hecho y lo han dudado en expresar sus condolencias, incluyendo sus empleadores, quienes escribieron un emotivo mensaje en redes sociales.

“La verdad todavía nos cuesta creer que ya no estés aquí con nosotros. Gracias por compartir escenario, por animarnos, por sacarnos sonrisas. Puede ser que ya no estés físicamente, pero quedaste en cada anécdota, en cada foto movida, en cada niño que te miró con los ojos brillantes. Hoy te decimos adiós… aunque en el fondo se siente más como un ‘sigue haciendo reír allá arriba’”, manifestaron K Boom Show.

Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado ante este hecho, por lo que se desconoce cuándo serán los ritos funerarios.

¿Quién era el payaso ‘Farolito’?

Jeason Alexis Pacherres, conocido como “Farolito”, era un payaso y animador de fiestas infantiles muy conocido en su natal Perú. De acuerdo con información en redes sociales, previo a dedicarse de lleno al entretenimiento, trabajaba como guardia de seguridad.

Asimismo, era muy amigo de Hugo Alexander Haro Alarcón, a quien le ayudaba a administrar su negocio de piñatas junto a la esposa de este último.

Era muy reservado en cuanto a su vida privada y casi no tenía actividad en redes sociales, siendo promocionado más por sus empleadores. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

Mira: Muere cantante de cumbia tras picadura de avispa: revelan los últimos minutos que vivió en casa