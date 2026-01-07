Exconductor de Fox Sports anuncia muerte de su padre con emotivo mensaje: “Te extrañaré siempre”

Un periodista deportivo, comentarista de Fox Sports México hasta hace unas semanas, dio a conocer el fallecimiento de su padre, una noticia que marcó el inicio de 2026 para su familia y que rápidamente generó una oleada de mensajes de solidaridad en redes sociales. A través de una publicación acompañada de una fotografía juntos, el comunicador compartió un emotivo mensaje de despedida que conmovió a seguidores, colegas y figuras del periodismo deportivo nacional. ¿De quién se trata?

¿Qué periodista deportivo mexicano reportó la muerte de su padre recientemente?

Rubén Rodríguez, conocido popularmente como “La sombra”, utilizó sus redes sociales para informar sobre el fallecimiento de su padre y comenzó diciendo: “ Lo mejor de mi vida: tenerte, siempre con nosotros, siempre conmigo. ” En su mensaje, el periodista destacó los valores, la entrega y el amor incondicional que Heriberto Rodríguez brindó a su familia a lo largo de su vida.

Además, agregó que gran parte de lo que ahora es, es gracias a las enseñanzas de su padre a lo largo de los años, quien lo forjó y construyó:

Heriberto me diste todo, me forjaste me construiste y me sostienes. En mi te llevo y te llevaré PAPÁ. Rubén Rodríguez vía redes sociales

La publicación provocó una respuesta inmediata. Decenas de usuarios expresaron sus condolencias, mientras que colegas y excompañeros como Alberto Lati, Valeria Marín y Raoul “Pollo” Ortíz, enviaron mensajes públicos de apoyo.

¿Cómo anunció Rubén Rodríguez su salida de Fox Sports?

El fallecimiento de su padre ocurre mientras Rubén Rodríguez atraviesa una transición importante en su carrera. A finales de 2025, el periodista concluyó su ciclo de 15 años en Fox Sports México.

El también reportero continúa su trabajo en el portal “mediotiempo” y no se menciona que su salida de Fox Sports responda a un despido o conflicto, según reportes.

15 años después… Gracias Fox Sports por cambiar el rumbo de mi vida, hoy te doy gracias por cada momento, viaje, aventura, nota, cag*da, acierto, etc. Rubén Rodríguez

Su trabajo en coberturas de alto nivel, así como su acceso a información relevante del fútbol nacional e internacional, le permitieron construir un gran reconocimiento tanto en televisión, como en redes.

¿Quién es Rubén Rodríguez y en dónde ha trabajado?

Rubén Rodríguez es un comunicador deportivo mexicano que se ha distinguido por su tono frontal y su cercanía con el fútbol mexicano, particularmente con la Selección Nacional. Su crecimiento en los medios especializados se dio gracias a la constancia y al amplio conocimiento que desarrolló sobre el entorno futbolístico, factores que le abrieron la puerta para incorporarse a Fox Sports México en 2006.

Uno de los programas que impulsó de manera decisiva su proyección fue La última palabra, espacio emblemático de la cadena, donde afianzó su figura pública con el apodo de “La sombra”, sobresaliendo por sus análisis, discusiones y contenidos exclusivos.

Durante su trayectoria profesional, Rubén Rodríguez ha formado parte de coberturas de competencias nacionales e internacionales, procesos eliminatorios rumbo a Copas del Mundo, mundiales y torneos de clubes.

