Muere el papá de Joanna Vega-Biestro; famosos despiden a Alejandro Vega Torra en redes: “Un amor de señor”

El medio del entretenimiento vive momentos de tristeza luego de que, durante la transmisión en vivo del matutino Sale el Sol, se confirmara la muerte de don Alejandro Vega Torra, padre de la conductora y periodista Joanna Vega-Biestro.

Te puede interesar: Ninel Conde se somete a cirugía considerada “riesgosa” y cambia radicalmente: ¿Qué se hizo? ¡Así luce!

Muere papá de Joanna Vega-Biestro / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro en plena transmisión del programa Sale el sol?

Durante la emisión de este jueves 6 de noviembre de Sale el sol, el conductor Mauricio Mancera junto a Ana María Alvarado dieron a concocer la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro. Ambos señalaron que la conductora seguía al aire cuando recibió la llamada. Momentos más tarde, el resto del elenco le envió un mensaje de acompañamiento y apoyo ante la situación.

En exclusiva a TVNotas nos revelaron que debido al impacto emocional de la noticia, la sección de espectáculos ‘Pájaros en el alambre’ a cargo de Ana María Alvarado fue suspendida. Según con la información confirmada, el aviso interno ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana.

Posteriormente, desde la cuenta oficial de Sale el sol se publicó una esquela confirmando el fallecimiento de don Alejandro Vega Torra, acompañada de palabras de condolencia.

Te puede interesar: Dalilah Polanco habla de su caída en La casa de los famosos México 2025: ‘Me aventé’, dice

Muere Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega Biestro / Redes sociales

¿Qué reveló Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo infante compañeros de Joanna Vega Biestro, sobre la muerte de Alejandro Vega Torra?

A través de una transmisión en YouTube, Ana María Alvarado, compañera de Joanna Vega-Biestro en Sale el sol, reveló que la noticia del fallecimiento de Alejandro Vega Torra llegó mientras se encontraban en plena transmisión en vivo del programa.

“Estábamos en medio del programa Sale el Sol y resulta que Joanna Vega-Biestro recibe una llamada y lamentablemente falleció su papá... Su papi tuvo la muerte de los justos: mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió.” Ana María Alvarado

Ana María aseguró que, la actriz Dalila Polanco, quien había sido invitada al programa esa mañana, permaneció en el foro y posteriormente acompañó a la conductora para evitar que manejara sola.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante informó en su pódcast que había coincidido recientemente con Joanna en varias emisiones del segmento Pájaros en el alambre, y que la conductora se retiró del foro para atender el asunto familiar. Recordó también la reciente pérdida de la madre de la periodista y envió un mensaje de respeto y condolencia a sus hermanos y allegados. Infante destacó que la muerte fue repentina y que, hasta ese momento, no se tenían reportes adicionales sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

“Me estoy enterando que desafortunadamente fallece el papá de Joanna Vega-Biestro... Estuve con ella ahorita tres secciones de Pájaros en el alambre, en Sale el sol... Le mando un abrazo a su familia, a sus hermanos, a Joanna Vega-Biestro… un abrazo bien apretado con respeto.” Gustavo Adolfo Infante

Te puede interesar: ¿Se fueron a los golpes Gaby Ramírez y Joanna Vega-Biestro en Sale el sol? ¡Llevan días peleando!

¿Quiénes se sumaron a las condolencias para Joanna Vega-Biestro por la muerte de su papá?

El programa De primera mano, Sale el sol y Grupo Imagen compartieron la escaleta en redes sociales con un mensaje dedicado a Joanna Vega-Biestro y a su padre Alejandro Vega Torra.

#ÚLTIMAHORA: Fallece Don Alejandro Vega Torra, el padre de nuestra querida compañera, Joanna Vega-Biestro. Le enviamos nuestras condolencias y oraciones de consuelo a ella y a su familia en estos momentos difíciles. QEPD 🕊️”. De primera mano

En plataformas digitales, seguidores de los programas replicaron mensajes hacia la presentadora, enviando palabras de consuelo para su familia.

Grupo Imagen Grupo Imagen lamenta la muerte del pladre de Joanna Vega-Biestro. A través de una esquela oficial, Grupo Imagen expresó sus condolencias a la conductora Joanna Vega-Biestro por el sensible fallecimiento de su padre, Don Alejandro Vega Torra. En el mensaje, la empresa se solidariza con el duelo que atraviesa la comunicadora y su familia, enviándoles su “más sentido pésame” y deseando que “descanse en paz”.

Dentro de la publicación se hicieron notar comentarios de condolencias de algunos conductores entre ellos se encontraban:



La conductora Christian Larah quien comentó: "¡Amiga! Lo siento en el alma, ¡te adoro! Te mando un abrazo grande con todo mi corazón.”

Marlene Stahl también conductora de Imagen comentó: “Un amor de señor. QEPD”

Por su parte Mich Rubalcava escribió: “Un abrazo grande mi @vegabiestro”

Así mismo el periodista Álex Kaffie, exconductor de Sale el sol, comentó: “Te acompaño en la congoja, Joanna. Seguirá cuidandote ¡y más!”

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México Wendy Guevara escribió: “Dios mío. fuerza para ella”

La periodista Verónica del Castillo escribió: “Lo siento mucho, era amigo de mi mamá”

Te puede interesar: Niurka compara a Ninel Conde con Manelyk tras su paso por La casa de los famosos México y arremete contra ella

Escaleta para el papá de Joanna Vega-Biestro / X: ImagenTVMex

¿Quién fue Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro?

Alejandro Vega Torra fue el padre de la conductora y periodista de espectáculos Joanna Vega-Biestro. Aunque se mantuvo alejado de los reflectores, fue una figura presente en la vida familiar de la comunicadora, quien en diversas ocasiones expresó públicamente el cariño, admiración y respeto que sentía por él.

En redes sociales, Joanna compartía momentos emotivos junto a su padre, destacando su calidad humana, su carácter noble y el profundo lazo que los unía. Alejandro Vega enviudó el 15 de noviembre de 2022 cuando su esposa Luz María Biestro murió.

Te puede interesar: Joanna Vega Biestro apoya a Mariana Botas y señala a Alexis Ayala: “sí es agresivo”