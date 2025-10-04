Niurka compara a Ninel Conde con Manelyk tras su paso por La casa de los famosos México y arremete contra ella

La participación de Ninel Conde en el reality show La casa de los famosos México no solo generó controversia dentro del programa, sino que también reavivó una vieja enemistad en el mundo del espectáculo. Niurka Marcos, vedette cubana conocida por no tener filtros, arremetió contra la también actriz y cantante, asegurando que su desempeño en el show dejó en evidencia su personalidad. ¿Qué dijo exactamente?

Niurka critica a Ninel Conde / Redes sociales

¿Cuándo inició la enemistad entre Ninel Conde y Niurka Marcos?

Según lo declarado por Niurka Marcos en varias entrevistas, en el año 2014 aseguró que Ninel Conde, presuntamente, pidió a la producción de la obra Baño de mujeres que la excluyeran del reparto. Niurka indicó que no era la primera ocasión en la que la cantante de Todo conmigo solicitaba a diferentes producciones evitar que ambas coincidieran en un mismo proyecto.

Asimismo, Niurka comentó que Ninel Conde habría tenido desacuerdos con la actriz Martha Julia durante la realización de esa misma obra teatral.

“Yo estuve en un día muy doloroso en tu vida que fue el fallecimiento de tu mamá, ahí estuve contigo apretando tu mano y después de eso tu inseguridad, como a Martha Julia le hiciste la vida un yogurt en Baño de mujeres… El día que tu vuelvas a hablar de niveles y de clases, yo te voy a contar a ti de hombres con los que dicen que te has acostado” Niurka Marcos

Por otra parte, Niurka también ha criticado a Ninel Conde por su físico. Fue en agosto de 2024 cuando el ‘Bombón asesino’ se realizó un retoque en el rostro y rápidamente la cubana arremetió contra ella durante una intervención en Venga la alegría con las siguientes palabras:

“Es la cara de otra niña. No es la Ninel que conocemos ¿Qué le pasó? (y sugirió que Ninel sufre) (...) dismorfia corporal por la falta de aceptación” Niurka Marcos

Lee: Ninel Conde: Desde Niurka hasta Maribel Guardia, el club de las famosas que no la soportan, VIDEOS

Niurka ataca a Ninel Conde por “no cantar bien” y usar mucho bótox / Facebook: Niurka Marcos y Ninel Conde

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre la participación de Ninel Conde en La casa de los famosos México?

En una entrevista concedida al programa de Maxine Woodside, Niurka afirmó que Ninel Conde no requiere de escándalos para dañar su reputación, ya que, según sus palabras, ella misma se desacredita. Además, la comparó con Manelyk González, exintegrante de Acapulco shore.

Ninel es como Manelyk, nadie tiene que hacerle una mala publicidad, ellas abren el hocico y se desprestigian solas. Es impresionante Niurla Markos

A pesar de asegurar que no veía La casa de los famosos México, Niurka confesó que se enteraba de lo acontecido en el programa gracias a las redes sociales y pudo confirmar lo que desde antes sospechaba:

Se quemó sola, solita, no hubo que hacer nada... La gente misma que son seguidores o eran seguidores de ella, decían Niurka tenía razón. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pulir mi corona Niurka Marcos

La imagen de Ninel Conde tras su participación en el reality quedó más golpeada, esto por los múltiples choques que tuvo, sobre todo con Alexis Ayala. Es por esto, que Niurka reaparece y arremete contra ella.

Te puede interesar: Niurka despotrica contra Javier Ceriani y acaba con él: “No tiene otro talento”

¿Cuál fue la discusión entre Alexis Ayala y Ninel Conde en La casa de los famosos México?

Uno de los momentos más comentados de La casa de los famosos México fue el conflicto entre Ninel Conde y Alexis Ayala, quien en una prueba le dijo “quítate” a la actriz Elaine Haro. Ninel reaccionó acusando violencia verbal y visibilizó su inconformidad.

“Se lleva hasta donde sea necesario para medir límites de respeto, Alexis. Un señor de tu edad debe de saber que no puedes violentar verbalmente a una niña.” Ninel Conde

Alexis Ayala respondió: “ Lo estás llevando a donde no es. Bueno, si se sintió una violencia, te pido una disculpa .” Sin embargo, la reacción fue vista por muchos como exagerada.

Conductores como Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado no tardaron en criticarla en televisión.

En un juego, con cámaras por todos lados, decir ‘quítate’ no es violencia. ¿No crees que estás exagerando, Ninel? Gustavo Adolfo Infante

Ana María Alvarado por su parte, la tachó de ridícula y exagerada: “ Que no sea ridícula. Ninel quiere hablar en privado con Alexis, pero esto es un reality, todo se va a saber. Está exagerando. ”

En redes sociales, la opinión fue aún más dura. Usuarios tacharon a la actriz de “falsa feminista” y señalaron que su discurso parecía más una estrategia que una convicción.

Mira: Ninel Conde reacciona a acusaciones de Paty Díaz sobre Alexis Ayala: “El tiempo da la razón”