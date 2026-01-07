Capi Pérez explota en Venga la alegría; se va a los golpes tras tragedia familiar: “Me está humillando” VIDEO

La desaparición y posterior muerte de Nataly Montserrat González Barro, sobrina de Itzel Barro, esposa del conductor de Venga la alegría, Capi Pérez, dejó una profunda herida en la familia. Durante días, el caso generó angustia, cadenas de búsqueda y llamados desesperados en redes sociales, hasta que se confirmó la noticia que nadie quería escuchar.

Aunque la familia pidió respeto y decidió no revelar detalles sobre el fallecimiento, el impacto emocional fue evidente. Apenas unos días después de que el propio Capi Pérez hablara públicamente del dolor que atraviesan y de la importancia de la salud mental, el conductor se volvió tendencia por un fuerte altercado en plena transmisión en vivo, desatando especulaciones sobre si su reacción estuvo influida por el duelo que enfrenta.

Mira: Pati Chapoy lanza advertencia al Capi Pérez: “Te estoy checando”

Capi Pérez asegura que desaparición y muerte de la sobrina de su esposa, se debió a problemas de salud mental / YT: gabocperiodistadigital, redes sociales y canva

¿Cómo desapareció Nataly Montserrat González, sobrina de Itzel Barro y qué se sabe del caso?

La desaparición de Nataly Montserrat González Barro ocurrió durante la temporada navideña y encendió las alarmas tanto en Quintana Roo como en redes sociales. De acuerdo con la información difundida inicialmente por la familia, la joven vivía en Cancún y fue vista por última vez la noche del 25 de diciembre, alrededor de las 23:30 horas, cuando salió del fraccionamiento Jardines del Sur número 6.

En ese primer llamado de auxilio, compartido entre el 26 y 27 de diciembre, se detalló que vestía un camisón color beige y chanclas, datos clave que formaron parte de la ficha de búsqueda. Además, se dio a conocer que Nataly era médica veterinaria y se dedicaba al cuidado de los animales, lo que generó una fuerte empatía entre usuarios que ayudaron a difundir la alerta.

Días después, Itzel Barro rompió el silencio para agradecer el apoyo recibido y confirmar la noticia más dolorosa: Nataly fue localizada sin vida. En su mensaje, aclaró que por decisión familiar no se darían más detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre su fallecimiento, solicitando respeto ante el momento tan delicado que atravesaban.

Lee: Exhiben que Osvaldo Benavides enfureció en el programa de ‘el Capi’ Pérez; ¡sigue de exigente!

Critican al Capi Pérez por no pronunciarse tras la muerte de Nataly Montserrat familiar de su esposa Itzel Barro. / Redes sociales

¿Qué dijo Capi Pérez sobre la muerte de la sobrina de su esposa?

Fue en un encuentro con el periodista Gabriel Cuevas donde el conductor de Venga la alegría habló por primera vez sobre la tragedia. Visiblemente afectado, Capi Pérez, conductor de La resolana, explicó que la situación marcó profundamente a toda la familia y aprovechó para enviar un mensaje de conciencia sobre la salud mental.

Capi Pérez “Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia, con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que lamentablemente había perdido la vida y es simplemente, lo que nos deja es valorar más a tus familiares. (...) Este tema fue más, no tanto de inseguridad, sino de salud mental, entonces creo que es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente y tenerlo bien claro y buscar ayuda”.

Las palabras del conductor generaron reacciones encontradas, pero también reconocimiento por abordar un tema que suele evitarse públicamente. Itzel Barro, por su parte, confirmó el dolor que atraviesan y dejó claro que ciertos aspectos del caso permanecerán en privado.

“Supertriste, es algo que no se lo deseo a nadie y pues nada, apoyando a la familia”. Capi Pérez

Sobre las causas, fue tajante: “Su mamá, de mi sobrina, y familia decidieron que no se hablara del tema (…) estamos muy lastimados, pero son cosas de familia”.

Te puede interesar: Rob Schneider aconseja a ‘El Capi’ para tener un buen matrimonio

¿Por qué Capi Pérez casi se va a los golpes en pleno programa de Venga la Alegría?

La polémica explotó el 6 de enero, cuando durante una transmisión en vivo de Venga la alegría se viralizó un clip que dejó a muchos con la boca abierta. Todo ocurrió durante una batalla de baile, en la que el Capi se enfrentó al personaje botarga Kecho, “el ratoncito” del programa “Al extremo”

Tras perder el reto, lejos de tomárselo con humor, el conductor reaccionó de forma inesperada y lanzó un golpe contra la botarga, provocando un momento de tensión total en el foro. De inmediato, sus compañeros tuvieron que sujetarlo con fuerza para evitar que la situación escalara.

Mientras el equipo intentaba controlar el momento, se alcanzó a escuchar al Capi visiblemente molesto decir:

“Es que me está humillando, una cosa es que me gane y otra que me humille”. Capi Pérez

La producción reaccionó rápidamente: Ricardo Casares y Mauricio Barcelata intervinieron para que la botarga no respondiera al golpe, mientras el ambiente se volvía cada vez más incómodo. El clip se cortó abruptamente, dejando en el aire varias preguntas.

¿Fue una broma, hubo consecuencias o el duelo influyó en la reacción de el Capi?

Hasta ahora, no se ha confirmado si el altercado entre el Capi Pérez y Kecho fue parte de una dinámica planeada, si hubo una disculpa posterior o si el conductor enfrentó consecuencias internas. Sin embargo, el contexto en el que ocurre el incidente, apenas días después de hablar públicamente del fallecimiento de un familiar cercano, llevó a muchos usuarios a preguntarse si el duelo emocional influyó en su reacción.

En redes sociales, las opiniones se dividieron. Algunos defendieron al Capi asegurando que atraviesa un momento extremadamente difícil y que el dolor puede manifestarse de formas inesperadas, mientras otros criticaron la agresividad del momento, recordando que se trata de un programa familiar y en vivo.