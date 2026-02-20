¿Ricardo Casares abandona Venga la alegría? Confirma que está en el hospital ¿por otro infarto? Esto sabemos

La salud de Ricardo Casares vuelve a ser motivo de preocupación. Y es que, tras ausentarse de ‘Venga la alegría’, el conductor confirma que se encuentra en el hospital y aclara cuál es su estado médico actual. Esto es todo lo que dijo.

¿Qué problemas de salud ha tenido Ricardo Casares?

En 2024, Ricardo Casares sufrió un infarto durante una transmisión de ‘Venga la alegría’. En aquel entonces, fue hospitalizado de emergencia e ingresado a terapia intensiva. Si bien logró recuperarse, el hecho cambió su vida totalmente.

Hace poco, el conductor recordó esta vivencia. Admitió que, además del susto, los gastos médicos fueron algo elevados, por lo que adoptó otro estilo de vida para prevenir que esto volviera a pasarle.

“Fue una semana en el hospital, 4 días en terapia intensiva, afortunadamente tengo un seguro de gastos médicos, porque si no saliendo te da otro tras ver la cuenta, sin lugar a dudas, 1 millón de pesos. Les cuento esto porque a nadie le da un infarto hasta que le da, porque una semana antes vinieron especialistas cardiólogos a Venga la alegría y dijeron cosas que me sonaban y me dijeron ‘vente al consultorio’, está aquí a tres cuadras y aquí don tarado no fui”, narró.

Contó que ahora se hace estudios de manera periódica y lleva un tratamiento que, en ocasiones, suele ser engorroso para él. Por ello, invitó a todo su público a reflexionar sobre la importancia de la salud.

“Hay cosas difíciles, llenar mi pastillero me choca porque es un recordatorio de que me pasó algo muy feo y me gastó 11 mil pesos en puros medicamentos, afortunadamente tengo un trabajo que me da la posibilidad de pagar eso”, dijo.

¿Cuál es la razón por la que Ricardo Casares está en el hospital?

Tras su ausencia en ‘Venga la alegría’, Ricardo Casares compartió un video mencionando que no se había presentado al programa debido a que tenía que ir al hospital. Contó que su mamá había ingresado al quirófano.

“Estoy en el hospital. No es por mí. Me toca este día apoyar a mi mamá. Está en este momento en el quirófano. Le están poniendo otra prótesis en la parte superior de la pierna izquierda. Se agradecen las buenas vibras” Ricardo Casares

Si bien no quiso entrar en detalles, dejó ver su deseo de que todo saliera bien y reiteró que no había tenido ningún problema de salud. Finalizó su mensaje agradeciendo a todos por las muestras de cariño.

Sus fans no dudaron en solidarizarse con él y mandar los mejores deseos para su mamá. Todo parece indicar que la cirugía fue un éxito, pues el conductor regresó hoy al matutino de TV Azteca.

¿Quién es Ricardo Casares, conductor de TV Azteca?

Ricardo Casares es un conductor y periodista de espectáculos. Tiene 45 años. Su trayectoria comenzó cuando tenía 20 años, como reportero en TV Azteca. Poco a poco, fue despegando y se le vio en otros programas como:

Top Ten

Suéltalo

Desde Cero

Ventaneando

En 2016, se integró a ‘Venga la alegría’, en el área de espectáculos. Es muy activo en redes sociales, en las que suele contar cosas de su trabajo y vida personal.

