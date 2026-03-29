Cancelan a Jair Sánchez y Andrés Johnson ¿por burlarse de niños con cáncer? ¡Indignación en redes!

Un video que pretendía provocar risas terminó encendiendo la indignación. Jair Sánchez y Andrés Johnson quedaron en el ojo del huracán tras burlarse, según usuarios, de una situación profundamente dolorosa: los niños con cáncer y las visitas sorpresa que reciben en hospitales. El debate estalló, la cancelación llegó y las redes no perdonaron.

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Jair Sánchez y Andrés Johnson

¿Por qué están cancelando a Jair Sánchez y Andrés Johnson en redes sociales?

La cancelación de Jair Sánchez y Andrés Johnson explotó tras la difusión de un sketch que muchos internautas calificaron como insensible, cruel y fuera de lugar. El video, publicado en TikTok y otras plataformas, recrea una escena hospitalaria que hace referencia directa a las visitas sorpresa que reciben niños con cáncer en estado desahuciado, especialmente cuando celebridades o personas disfrazadas de superhéroes llegan para animarlos.

Aunque los influencers pretendían abordar la situación desde el humor, el mensaje no fue recibido de la misma manera por gran parte del público. Para muchos de usuarios, el chiste cruzó una línea, al trivializar una realidad que viven muchas familias marcadas por el cáncer infantil, la quimioterapia y el dolor emocional que implica una enfermedad terminal.

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¿Qué muestra el video viral de Jair Sánchez y Andrés Johnson que desató la indignación?

El clip que provocó la cancelación muestra a Andrés Johnson recostado en una cama de hospital, vestido con una bata, mientras pregunta por la gravedad de su estado de salud. A su lado aparece Jair Sánchez, caracterizado como médico, quien no responde con palabras, sino con un gesto que anticipa lo que viene después.

Segundos más tarde, un hombre disfrazado de Spider-Man entra a la habitación como “sorpresa” para el supuesto paciente. La escena hace una referencia directa a las visitas que reciben pacientes desahuciados, particularmente niños con cáncer, para cumplir uno de sus últimos deseos.

La viralización fue inmediata y las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales mostraron una reacción dividida. Mientras una parte del público expresó dolor, enojo y rechazo, otra defendió a los influencers y minimizó la polémica.



“Primero me salió la funa y luego el contexto”

“Vine a buscar los comentarios de indignación y nada”

“Creo que el doctor está reteniendo líquidos”.

“JAJAJAJA, no le encuentro la funa a esto. JAJAJAJA”.

“Grey’s Marranatomy”.

“Jajajaja, estoy en mi quimio y me aparece este video”.

“¿En qué momento les pareció que esto era gracioso?”

“El doctor se tragó todas las posibilidades de que viva”.

Hasta ahora ninguno de los dos creadores de contenido han salido a ofrecer disculpas o dar declaraciones tras las criticas.

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¿No es la primera vez que Jair Sánchez y Andrés Johnson enfrentan críticas?

La reciente cancelación no es un caso aislado en la carrera de Jair Sánchez y Andrés Johnson. Ambos tiktokers ya habían sido señalados anteriormente por comentarios polémicos que les valieron críticas masivas.

En enero pasado, Andrés Johnson fue duramente cuestionado por bromear sobre una supuesta intervención de Estados Unidos en México. Tras la ola de señalamientos, el influencer se disculpó públicamente y reconoció su error:

“Hice un muy mal chiste en un muy mal momento… me atonté, la verdad. Yo no sé de política y no tengo por qué meterme en esos temas”. Andrés Johnson

Por su parte, Jair Sánchez también fue señalado tiempo atrás por comentarios considerados discriminatorios y clasistas durante su participación en el pódcast “Guácala que rico”, situación que ya había afectado su imagen pública.