Seguimos con la época de Tauro. Las personas con este signo son resistentes y determinados. Tienen un gran sentido de la belleza y la estética fina. Tranquilos y estables. Leales y fieles, con gran fuerza de voluntad. Hedonistas, pasionales y sensuales. Tercos y obstinados. Comodinos y golosos. Amantes de la paz y la armonía, prácticos y constantes. De buen corazón y amorosos.

Aries del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Plutón retrógrado te está impulsando a soltar tantas cosas... Seguramente sacarás muchas prendas de tu clóset para regalar, modificarás la decoración de tu casa u oficina y prescindirás de algunos empleados menores que ya no dan el ancho. Protegerás tus ideas y creatividad, porque habrá quien se quiera pasar de listo, o bien, quien te pone piedritas en el camino. Se te aconseja traer contigo una medalla de Metatrón (geometria sagrada), para armonizar con todo y todos.

Aries, horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Tauro del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Entras en una etapa maravillosa. Manifiestas muchos de tus sueños, con gran creatividad y proyectos que llevarás a cabo con excelentes resultados. El universo te está premiando por tu buena disposición, tu corazón amable y tu conexión con tus ángeles y maestros espirituales. Suelta la apatía, la flojera y la inseguridad, porque estás por obtener grandes cosas. iEs tu momento! No regales tu trabajo. Cobra lo que mereces. Es tu reto en este momento. iCree en ti.

Tauro, horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Géminis del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Mejora tu vida con la ayuda de Urano. Te abre el camino tanto en lo económico como en el trabajo. Quizá quieras tomar clases para especializarte en algo, o bien, tú darás los cursos. Prepárate para una gran aventura. Tus sentimientos y alegría despiertan. Te atreverás a grandes cosas. Tu mundo espiritual estará muy activo. Conviene tener sesiones de registros akáshicos, vidas pasadas o constelaciones familiares, para acabar de desterrar viejos karmas y tendencias de carácter.

Géminis, horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Cáncer del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Harás contacto con la magia y los milagros. Estarás en lugares bellos y místicos, y obtendrás mensajes importantes de parte de tus ángeles y maestros espirituales. Sueltas los sentimientos y creencias de carencia, para entrar en nuevos negocios y áreas en los que jamás habías participado.Dejas la flojera y la apatía. Regresas al mundo. Te abres a nuevas amistades, tendencias, innovaciones y tecnología. Tu corazón sana de viejas heridas. Te atreverás a volver a amar.

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Leo del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te reencuentras con personas queridas, amistades que hace mucho no ves, o quizá te vuelven a llamar antiguos jefes, empresas y colaboradores para invitarte a jugosos proyectos que se realizarán en tiempo y forma. Así que, si ahora te sientes incómodo o excluido en tu actual zona laboral, es la existencia avisándote de que pronto partirás hacia algo mucho mejor que ya se está cocinando para ti. Recobras tu inocencia y tu alegría perdidas. Te reconciliarás con el amor y la pasión.

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Virgo del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Tuviste muchas responsabilidades encima, decepciones en el corazón y retos fuertes; sin embargo, Urano viene a regalarte todo un ciclo de éxito, libertad, nuevos círculos sociales, renovación en el hogar y buenas noticias por parte de tu médico respecto a tu salud. La venta de un inmueble familiar mejorará las arcas económicas. No gastes más de lo que puedes por seguirle el ritmo a otras personas. iCuidado! Piensa menos y siente más, ese es tu reto ahora.

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Libra del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te caen muchos veintes y te das cuenta de dónde están tus zonas menos luminosas, omisiones y puntos clave para modificar. El llamado de la luz y la evolución sera tan fuerte que vencerás patrones de conducta o creencias que limitaban tu progreso. Buscarás a tus amigos, saldrás de tu escondite, te disciplinarás en el trabajo y responsabilidades diarias. Si planes o situaciones se caen, es porque el universo te llevará a un puerto más seguro y sano para ti.

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Escorpión del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Puede haber viajes incómodos, ya sea por trabajo o investigación. Llegan imprevistos, empleados y compañeros de trabajo nuevos con los que costará trabajo comunicarse claramente. Si estás en pareja, sentirás que te pone piedritas en el camino, no tomes decisiones, date tu tiempo y espacio y todo volverá a la normalidad. Si estás vendiendo tu negocio o casa, llega una oferta inmejorable, itómala sin dudarlo! Tu reto será manejar la diplomacia. iCuidado con lo que dices!

Escorpión, horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Sagitario del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

La vida te regala viajes cerca de la naturaleza, convivios, rituales, pasión sensual y alegría de vivir con florecimiento. Puede que recibas críticas por parte de tu familia o en el trabajo, que envidian tu forma de vivir, has oídos sordos. Estás en una etapa de suerte laboral, que incluirá viajes y traslados, cansancio y estrés. Por eso, es importante que te des tus ratos de descanso y vacaciones. Hay firma de contratos y buenas noticias. Estás en plena reconstrucción.

Sagitario, horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Capricornio del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Querrás recuperar amistades, esas que te permiten ser tú mismo sin pretensiones. Todas tus dolencias y enfermedades son consecuencia de tu aprensión, miedo interno y estado de alerta continuo de tu cuerpo. Es momento de aprender a meditar, practicar la metafísica y física cuántica, porque estás renaciendo. Es preciso soltar todo aquello que te saca de tu centro y balance. El dinero fluirá mucho mejor, así que ten paz y calma. Pinta, escribe o canta.

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Capricornio, horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Plutón retrógrado en tu signo te enfrenta a tu realidad sin autoengaños. Aquello que te toca vivir, aprender, nivelar y trabajar, deberá ser con disciplina aceptando las responsabilidades que se requieren, con toda entrega, agradecimiento y alegría, por poco que te parezca. A partir de ahí construirás una nueva vida. Corregir errores y tendencias de carácter es lo que toca en este momento para tu más alto bien. iSé humilde, empático y fluye!

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Piscis del 11 al 17 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Harás realidad tu sueño de ese viaje tan acariciado. Lo empezarás a pagar y preparar desde ahora. Has tratado de ser tolerante, pero puedes reventar y decir de golpe todo lo que habías reprimido. Hay retrasos o plantones en citas o compromisos. Tómalo con humor y no te salgas de tu centro. La vida te lanza a una nueva etapa, más ligera y cómoda. Si estás esperando un contrato, llega pronto, pero lee muy bien la letra pequeña, con la ayuda de un abogado especialista.

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