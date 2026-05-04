Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan diagnosticada con cáncer, se someterá a cirugía: “Pido tu ayuda”
Hace algunas semanas Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, reveló que fue diagnosticada con cáncer, una enfermedad que la ha llevado al límite física y emocionalmente. Ahora, contó que se someterá a una delicada cirugía. ¿De qué se trata?
¿Qué tipo de cáncer padece Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan?
La bailarina y coreógrafa mexicana Majo Espinosa padece cáncer de ovario. Ella es conocida en redes sociales como @majoespinosa16 y famosa por su participación en contenido de baile relacionado con artistas como Santa Fe Klan.
Según su relato, una tomografía con contraste reveló la presencia de ganglios de gran tamaño que no han reaccionado al tratamiento de quimioterapia. A pesar de que los marcadores tumorales han disminuido, estos siguen activos, lo que por el momento le había impedido someterse a una cirugía.
En diferentes publicaciones Espinosa ha platicado su proceso como algo “doloroso”, tras recibir varias quimioterapias:
Sentí que me iba, me fue muy mal, me puse súper mal. Sentí que de verdad se me rompía cada parte de mis huesos. Me dio vómito, me dio diarrea, no tenía nada de apetito. El dolor era incontrolable.
El panorama parece alentador en fechas recientes, ya que Majo compartió una gran noticia con sus seguidores. ¿Qué dijo exactamente?
¿Por qué Majo Espinosa, bailarina diagnosticada con cáncer, se someterá a una cirugía?
Las cosas empiezan a cambiar para Majo Espinosa, luego de que el pasado fin de semana la joven bailarina compartiera una gran noticia en sus redes sociales: ¡Ya podrá operarse!
Mi cuerpo no estaba respondiendo a las quimioterapias y hoy gracias a Dios ya somos candidatas a operación para eliminarlo.
En el video compartido, Majo Espinosa llora de la emoción mientras narra la nueva noticia, pidiendo a todos los que puedan ayudarla económicamente para continuar su tratamiento: “Te pido tu ayuda con lo que puedas aportar o compartir o lo que sea. Todo puede ayudarme”, escribió Espinosa.
La bailarina aseguró que puso toda su fe en la última quimioterapia que tuvo, describiéndola como “algo mágico":
Hoy recibimos al fin después de tantos meses intentando, una llamada con UN MENSAJE HERMOSO: ‘Majo SI podemos operarte, la enfermedad redujo’. Dios mío esa última quimioterapia fue magia.
A la espera de la cirugía, fans, seguidores y colegas inundaron las redes sociales con palabras de aliento y mostrando su apoyo en esta etapa.
¿Con qué artistas ha colaborado Majo Espinosa?
Majo Espinosa es una bailarina profesional y creadora de contenido digital que ha ganado popularidad gracias a su estilo, el cual combina coreografías con tendencias del género urbano.
A lo largo de su carrera, ha desarrollado contenido inspirado en la música de Santa Fe Klan, El Alfa, Ryan Castro y J Balvin, creando una comunidad que supera el millón de seguidores en redes sociales.
Además de su actividad en plataformas digitales, también ha participado en colaboraciones con marcas de moda y en distintos proyectos.
