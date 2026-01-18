Famosa bailarina de Santa Fe Klan suplica ayuda para cirugía urgente: ¿Cuál es su estado de salud?

La bailarina y coreógrafa mexicana Majo Espinosa, conocida en redes sociales como @majoespinosa16 y por su presencia en contenidos de baile vinculados al entorno musical de artistas como Santa Fe Klan, compartió un mensaje público para informar sobre su estado de salud y solicitar apoyo económico para continuar con su tratamiento contra el cáncer de ovario.

Te puede interesar: ¿De qué murio la actriz, bailarina y cantante Amalia Aguilar? Misteriosa muerte de la estrella del Cine de Oro

Majo Espinosa / Facebook: Majo Espinosa

¿Cuál es el estado de salud actual de Majo Espinosa?

En un video difundido en su cuenta de Instagram, Majo Espinosa relató que acudió al hospital pensando que únicamente le informarían qué tipo de cirugía le realizarían, ya que creía que el tratamiento estaba en su recta final. Sin embargo, explicó que recibió noticias no favorables tras los estudios más recientes.

“Ayer no fue un buen día. Ayer literal lloré toda la tarde, toda la noche. Me voy a salir del hospital con noticias no favorables” Majo Espinosa

De acuerdo con lo que explicó, los médicos detectaron, a través de una tomografía de contraste, la presencia de ganglios de gran tamaño que no han respondido a la quimioterapia. La bailarina detalló que, aunque los índices tumorales disminuyeron, los estudios revelaron ganglios “del tamaño de una pelota de ping pong”, los cuales siguen activos y son resistentes al tratamiento. Debido a esta situación, indicó que actualmente no es candidata para cirugía y que deberá continuar con más ciclos de quimioterapia.

“Por esa cuestión es que yo no soy apta para ninguna operación… tengo que seguir con las quimios. Todavía nos faltan bastantes” Majo Espinosa

Te puede interesar: Bailarina de grupo sufre accidente con fuego en pleno concierto ¿Cómo se encuentra? ¡Pánico en Monterrey!

Majo Espinosa / Facebook: Majo Espinosa

¿Por qué Majo Espinosa pide apoyo económico para su tratamiento?

Majo Espinosa informó que, aunque ya se ha avanzado parte del tratamiento, aún es necesario reunir recursos para poder continuar con las quimioterapias en tiempo y, posteriormente, acceder a la cirugía. En su mensaje, señaló que del objetivo total han logrado avanzar solo un 40% y que aún falta un 30% para poder ingresar al quirófano.

Por esta razón, compartió un enlace a una campaña de GoFundMe, disponible en su biografía y canal de difusión, donde solicita apoyo económico o, en su caso, la difusión de su caso para llegar a más personas. La bailarina enfatizó que cualquier ayuda, incluso compartir el video, puede contribuir a que el tratamiento continúe sin retrasos.

Durante su testimonio, Majo también habló del desgaste físico que le ha provocado la quimioterapia y explicó que próximamente deberán colocarle un puerto, ya que sus venas ya no resisten más aplicaciones directas. “Ya no puedo aguantar una quimio más en vena”, señaló, explicando que este procedimiento será necesario para continuar con el tratamiento.

Te puede interesar: Conductora de ‘Hoy’ con tumor en la cabeza enfrenta complicaciones de cara a su delicada cirugía

¿Quién es Majo Espinosa y cuál es su relación con Santa Fe Klan?

Majo Espinosa es una bailarina profesional y coreógrafa mexicana originaria de la Ciudad de México. Desde hace años se ha dedicado a la danza, disciplina en la que ha logrado destacar tanto en escenarios como en plataformas digitales. En redes sociales, especialmente en Instagram, comparte coreografías, contenido de baile, moda y estilo de vida, lo que le ha permitido consolidar una comunidad amplia de seguidores.

Su trabajo se caracteriza por fusionar la danza con tendencias musicales y digitales. Ha sido embajadora de marcas de moda como Fashion Nova y ha desarrollado contenido vinculado al entorno musical urbano. A través de sus videos, ha utilizado música de artistas como Santa Fe Klan, El Alfa, Ryan Castro y J Balvin, lo que ha generado una asociación directa de su imagen con ese ámbito artístico.

En su mensaje más reciente, Majo también compartió el impacto emocional que le provocó conocer la extensión de su tratamiento, señalando que se sintió en shock y devastada, aunque reiteró su intención de mantenerse activa. “Quiero bailar, quiero trabajar, no me quiero tirar a la cama”, expresó, explicando que seguirá cumpliendo con compromisos laborales en la medida de lo posible.

Finalmente, la bailarina reiteró que compartió su situación para mantener informada a su comunidad y agradeció el apoyo que ha recibido hasta ahora. Majo Espinosa continúa su tratamiento médico mientras busca reunir los recursos necesarios para seguir adelante con el proceso.

Te puede interesar: Sonia Amelio fue ovacionada de pie en la premier de su documental biográfico