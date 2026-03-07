Exbailarina de “Venga la alegría” asegura que Shakira aún le debe dinero tras participar en 12 conciertos

La reciente visita de Shakira a México generó una gran convocatoria entre sus seguidores. La cantante colombiana realizó una serie de presentaciones como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”, además de un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que reunió a cientos de miles de personas. Sin embargo, mientras sus presentaciones fueron celebradas por el público, también surgieron testimonios de personas que recordaron experiencias pasadas trabajando con la artista.

Shakira en CDMX / Instagram: @shakira

¿Cuánto dinero asegura Jenny García que le debe Shakira por sus conciertos?

Durante la entrevista, Jenny García explicó que formó parte del equipo de bailarinas que acompañaron a Shakira en una serie de conciertos realizados en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. De acuerdo con su relato, participó en 12 presentaciones durante aquella etapa.

La bailarina señaló que cada presentación tenía un pago aproximado de 5 mil pesos. Según sus cálculos, únicamente recibió el pago correspondiente a uno de los conciertos, por lo que el resto de las presentaciones habría quedado pendiente.

Con base en esa cifra, indicó que el monto total que considera adeudado sería superior a los 50 mil pesos.

Durante la conversación radiofónica, García mencionó que el contrato contemplaba dichos pagos, aunque aclaró que no sabe exactamente qué ocurrió con el acuerdo original. También explicó que el pago no se realizaba directamente por parte de Shakira, sino a través de la producción encargada del espectáculo.

“No puedo decir nada de la señora porque le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas y no me pagó” Jenny García

Shakira fue acusada de indiferente tras no detenerse a ayudar al camarógrafo en su show.

¿Jenny García trabajó directamente con Shakira en sus presentaciones?

De acuerdo con el testimonio de Jenny García, su participación ocurrió cuando fue contratada como parte del grupo de bailarinas que acompañaban a la cantante durante sus conciertos en México.

Según relató, su trabajo consistía en presentarse sobre el escenario durante los números coreográficos que formaban parte del espectáculo. La bailarina explicó que su contratación se realizó bajo un acuerdo formal que incluía un pago por cada show.

También indicó que, con el paso del tiempo, el tema del pago pendiente quedó sin resolverse y que después de ese periodo ya no tuvo más contacto con la producción relacionada con aquellos conciertos.

Durante la entrevista señaló que, pese a la experiencia laboral que describió, continúa reconociendo el trabajo artístico de la cantante. Sin embargo, explicó que su percepción personal cambió después de haber trabajado dentro del equipo de las presentaciones.

“Había un contrato estipulado, ya no supe qué pasó ahí y no es que Shakira nos pague directamente, tal vez fue la producción (…) Yo la sigo idolatrando como artista, pero como persona me dio mucho que desear. Mi ídola, a mí se me cayó del pedestal” Jenny García

¿Qué dijo Jenny García sobre los presuntos malos tratos durante los conciertos?

Además del tema relacionado con el pago, Jenny García también habló sobre situaciones que, según su testimonio, ocurrieron mientras trabajaba en los conciertos.

En entrevistas anteriores, la bailarina mencionó que durante los ensayos y presentaciones vivió momentos que describió como incómodos. Entre ellos señaló que, en algunas ocasiones, las bailarinas no ensayaban directamente con la cantante.

También relató un episodio ocurrido en el Palacio de los Deportes, donde afirmó que fue retirada de su camerino por personal de seguridad debido a que el baño que utilizaba la cantante se encontraba fuera de servicio.

Según su relato, en ese momento ella se encontraba cambiándose de vestuario cuando el equipo de seguridad pidió que desalojara el espacio para que la cantante pudiera usar el baño. García explicó que posteriormente el lugar fue utilizado por la artista y que, después de ello, regresaron al camerino.

La bailarina también indicó que, durante su experiencia, sintió que no hubo interacción cercana con las bailarinas y que en algunos momentos se presentaron regaños durante la preparación de los espectáculos.

“Me sacó de mi camerino estaba en toples en el Palacio de los Deportes y entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y seguridad nos sacó y ella entró y se salió y ni un gracias ni un disculpen” Jenny García

Hasta el momento, las declaraciones de Jenny García forman parte de su testimonio sobre aquella etapa de su carrera como bailarina en conciertos internacionales.

