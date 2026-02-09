Shakira sufre aparatoso accidente en pleno show en ¿Cuál es su estado de salud? VIDEO

Shakira volvió a los escenarios de Centroamérica con fuerza, emoción y un estadio completamente entregado… aunque nadie esperaba que la noche incluyera un momento de tensión. La cantante colombiana protagonizó un inesperado accidente en pleno show en El Salvador, cuando un resbalón la llevó directo al piso frente a miles de asistentes.

El instante quedó captado en video y rápidamente se viralizó, generando preocupación entre sus fans por su estado de salud.

Mira: Shakira deja de seguir a Bad Bunny tras el Super Bowl LX y desata controversia ¿Se enojó porque no la invitó?

Shakira en CDMX / Instagram: @shakira

¿Cómo fue la aparatosa caída de Shakira en pleno concierto en El Salvador?

El accidente de Shakira ocurrió la noche del sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, recinto que lució completamente lleno para recibir a la cantante tras más de dos décadas de ausencia en El Salvador. La expectativa era enorme y la energía del público acompañó cada canción desde el primer minuto.

Mientras interpretaba “Si te vas”, uno de los clásicos más queridos de su álbum ¿Dónde están los ladrones?, la colombiana dio un paso en falso y perdió el equilibrio sobre el escenario. En cuestión de segundos, Shakira terminó en el suelo ante la mirada atónita de miles de personas.

El momento fue tan sorpresivo que la música continuó mientras el público guardaba silencio absoluto, temiendo que la cantante se hubiera lesionado. Sin embargo, Shakira se levantó casi de inmediato, levantó la mano para tranquilizar a todos y dijo con total naturalidad: “Ok”, seguido de un espontáneo “¡Qué caída!”, frase que desató risas y aplausos en el estadio.

Lejos de detener el concierto, la artista retomó la canción como si nada hubiera pasado.

La reacción del público fue inmediata y emotiva. Tras el susto inicial, los asistentes estallaron en aplausos al ver que Shakira se levantaba por su cuenta y continuaba cantando sin perder el ritmo. El estadio, que segundos antes había quedado en silencio, volvió a rugir con fuerza.

Mira: Shakira y Antonio de la Rúa podrían haber retomado su romance tras 15 años de ruptura, aseguran

¿Cuál es el estado de salud de Shakira tras el accidente en su concierto y qué dijo la cantante?

Tras la caída, una de las principales preocupaciones fue conocer el estado de salud de Shakira, especialmente porque el golpe ocurrió en medio de una intensa gira. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y la cantante no presentó lesiones visibles ni requirió atención médica inmediata.

Horas después del concierto, fue la propia Shakira quien despejó cualquier duda. A través de sus historias en redes sociales, compartió el video exacto del momento en que cayó y acompañó las imágenes con un mensaje que tranquilizó a sus seguidores:

“No se preocupen porque soy de caucho”, escribió entre risas, dejando claro que se encontraba bien y de buen ánimo.

¿El accidente de Shakira afectará sus próximos conciertos en Centroamérica y su gira internacional?

A pesar del impacto mediático del video, el accidente no afectó la agenda de Shakira.

Este concierto fue apenas el primero de los cinco shows que la cantante tiene programados en San Salvador, y todo indica que continuará con normalidad.

Te puede interesar: Shakibecca se alquila para bodas y causa polémica por caminar con la novia: “Mejor nadota”, le dicen