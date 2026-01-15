Mujer sufre aparatosa caída durante pleno programa de la TV mexicana en vivo, ¿Cómo se encuentra?: VIDEO

Si bien los programas en vivo suelen estar perfectamente coordinados para evitar algún error frente a las cámaras, es inevitable que, en ocasiones, surjan cosas inesperadas. Un ejemplo de ello fue Henri Castelli, quien recientemente se convulsionó durante la prueba del líder de ‘Big Brother Brasil’. Tras este impactante momento, ahora se viralizó el video de una mujer que tuvo un peligroso accidente en plena transmisión en vivo. El momento dio de qué hablar en redes sociales y, pese a la gravedad del asunto, algunos hicieron memes de lo ocurrido, ¿Qué pasó?

Accidente en el programa Vivalavi / Captura de pantalla

¿Cómo fue el accidente que sufrió una mujer en el pleno programa en vivo?

Todo se suscitó en el programa matutino Vivalavi de Multimedios, más específicamente, durante una de las secciones de ejercicio. La presentadora y algunas mujeres estaban realizando algunos saltos en un trampolín.

Las cosas fluían con normalidad y el ánimo parecía estar llegando a su punto máximo. No obstante, en un movimiento, una mujer identificada como Angélica se cayó de su trampolín e impactó de espaldas contra el suelo. Los presentes pausaron la rutina para ver cómo se encontraba.

En las imágenes del momento, se puede ver que, aparentemente, al trampolín le faltaba una pata. Uno de los presentadores también revelaría después que el suelo se encontraba algo resbaladizo, lo que pudo contribuir en el accidente. Se mencionó que Raúl, un conductor, ya habría advertido sobre este asunto con anterioridad.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer que se accidentó el Vivalavi?

Después del incidente, Angélica expresó experimentar ligeros dolores de espalda. Pese a todo, se mostró sumamente tranquila y dijo que una “caída no te define”, resaltando que lo fundamental siempre es saber levantarse ante cualquier adversidad.

También manifestó estar preparada para los comentarios negativos en redes sociales. Afirmó No temer a lo que pudieran decir del asunto, mencionando que mucha gente que critica en redes no son capaces de pararse en un programa en vivo. Asimismo, declaró que la seguirán viendo en el matutino.

En internet, algunos se preocuparon por ella, mientras que otros simplemente hicieron memes del asunto y hasta se burlaron. Esto se debe a que la mujer tenía sobrepeso.

Los “haters” empezaron a decir que se cayó debido a que el trampolín “no soportó su peso” y hasta recalcaron que “justo así se ven cuando quieren empezar el año haciendo ejercicio”. A pesar de todo, la gran mayoría de los usuarios la respaldaron y se dijeron deseosos de volverla a ver en pantalla.

¿Qué pasó con Henry Castelli, el hombre que convulsionó en pleno programa en vivo?

El pasado miércoles 14 de enero, Henri Castelli, participante de la temporada 26 de ‘Big Brother Brasil’, estaba haciendo la prueba del líder cuándo se desplomó en el suelo y comenzó a convulsionar.

El resto de sus compañeros se mostraron muy sorprendidos y no dudaron en pedir ayuda a la producción, al mismo tiempo que se acercaron a él para auxiliarlo.

Según lo reportado por medios locales, la producción lo atendió rápidamente y lo trasladaron a un hospital cercano para una evaluación médica.

Mucho se especuló si el actor abandonaría el reality. Sin embargo, todo parece indicar que no será así. Y es que la producción aseguró que el participante se encuentra muy bien en estos momentos.

Henri Castelli / Redes sociales

