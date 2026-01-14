Icónico actor de telenovelas se convulsiona durante plena transmisión en vivo: VIDEO

En medio del luto por la muerte del cantante colombiano, Yeison Jiménez, el mundo del espectáculo se ve sacudido después de que un actor de telenovelas sufriera una convulsión durante una transmisión en vivo. Las imágenes de lo ocurrido se viralizaron rápidamente en redes sociales, causando mucha preocupación entre los internautas, ¿qué pasó?

Henri Castelli / Redes sociales

Lee: Anuncian muerte de un querido actor mexicano de forma inesperada; lo despiden con desgarrador mensaje

¿Qué actor de telenovela se convulsionó en plena transmisión en vivo?

Se trata de Henri Castelli, un modelo y actor brasileño. Todo ocurrió durante la prueba del líder de Big Brother Brasil 2026, reality en el que actualmente está participando.

Las cosas transcurrían con normalidad cuando, de repente, Henri se desplomó y comenzó a convulsionar, lo que causó mucho shock entre los presentes.

Tras el impacto inicial, sus compañeros empezaron a pedir ayuda y decir ante las cámaras que se estaba convulsionando. En las imágenes que se hicieron virales durante las primeras horas de este miércoles 14 de enero, se puede ver a un par de participantes acercándose a él para tratar de ayudarlo, mientras que el resto, de forma preocupada, pide a la producción que mande ayuda.

Por supuesto, el reto tuvo que ser pausado y, de acuerdo con reportes de medios locales, se le dio primeros auxilios al actor, quien fue retirado de la competencia de forma temporal para trasladarlo al hospital

🚨URGENTE: Henri Castelli tem convulsão durante a Prova do Líder, no #BBB26. pic.twitter.com/qPpOO2B8qV — CHOQUEI (@choquei) January 14, 2026

Te podría interesar: Édgar Vivar reaparece tras rumores de su muerte y arremete contra Carlos Villagrán ¿Qué le dijo?

¿Cuál es el estado de salud de Henri Castelli, actor que sufrió una convulsión en pleno programa en vivo?

A través de redes sociales, la producción de Big Brother Brasil compartió un video explicando que Henri Castelli había pasado por un “mal momento”, pero que ya se encontraba mucho mejor. Si bien no dieron mayores detalles, todo indica que el histrión está bien y seguirá en la competencia.

“Henri Castelli tuvo un mal momento durante la prueba de Líder de Resistencia, pero está mejor. Los participantes estaban tranquilos sobre la junta del establo de Big Brother”, expresaron.

Esta información fue confirmada en el perfil de Instagram de Castelli. Se mencionó que, tras un breve “descanso”, la celebridad estaba recuperada: “Henri sigue fuerte en la carrera de resistencia. Tras más de 7 horas de competición, recién ahora ha podido descansar un poco. Hasta ahora, ha sido el que más tiempo ha permanecido de pie”, indicaron.

Por supuesto, los fans se han mostrado sumamente preocupados por su situación y no han parado de pedir por su salud en redes sociales. Hasta el momento, se desconoce el motivo de su convulsión. Si bien algunos creen que podría tratarse de una enfermedad crónica como epilepsia, una condición que causa convulsiones, no hay nada confirmado hasta el momento.

Según sitios médicos como Mayo Clinic, una convulsión puede deberse a diversos factores como el estrés, la deshidratación o alteraciones metabólicas.

Henri Castelli / Redes sociales

¿Quién es Henri Castelli, actor que convulsionó en pleno programa en vivo?

Henri Lincoln Fernandes Nascimento, mejor conocido como Henri Castelli, es un actor y modelo brasileño de 47 años. Debutó en el mundo artístico en 1998, con la miniserie ‘Hilda Furacao’. A partir de allí ha estado en varias producciones reconocidas como:

“Bang Bang”

“El astro”

“Gabriela”

“Acuarela de amor”

“Flor del Caribe”

En 2026, sorprendió a todos al anunciar su ingreso a la temporada 26 de Big Brother Brasil. Previo a su entrada, declaró estar nervioso, pero emocionado por haber aceptado este “reto” y esperaba que sus fans lo apoyaran en esta nueva etapa.

Sobre su vida privada, se sabe que ha sido muy escándalosa. Se casó con la modelo Isabel Fontana en 2005. Tuvieron un hijo y se divorciaron en 2007. Tras esto, ha salido con varias famosas y tuvo a su segundo hijo en 2014.

Mira: Excolaborador de Venga la alegría asegura que Jorge Salinas lo besó en la boca: “Hay gente muy cochina”