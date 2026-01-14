Anuncian muerte de un querido actor mexicano de forma inesperada; lo despiden con desgarrador mensaje

Tras confirmarse la muerte de Mario Cid, famoso actor mexicano y padre de la actriz Mara Escalante, vistió de luto a la escena nacional. Durante su carrera, no solo se dedicó a la actuación, si no también fungió como guionista.

El mundo del espectáculo mexicano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de un querido actor, quien fuera una figura apreciada dentro del gremio artístico nacional. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) el martes 13 de enero. Te decimos de quién se trata.

Silueta muerte / Canva

¿Qué actor mexicano murió el martes de 13 de enero?

Fue por medio de las redes sociales oficiales que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que se dio a conocer la muerte del actor mexicano Ramón Ramírez Guerrero ‘Ramón Anza’, socio honorario del sindicato.

“ La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Ramírez Guerrero ‘Ramón Anza’, socio honorario de nuestro Sindicato ”, se lee en el comunicado.

La ANDA también expresó sus condolencias a los seres queridos del actor, subrayando el respeto y cariño que Ramón Anza se ganó a lo largo de su carrera.

Tal vez te interese: Muere querido actor y productor mexicano, a los 72 años; ¿Quién fue Juan José Zerboni?

Él fue el actor que dejó inconclusa una telenovela tras su muerte / Canva

¿De qué murió Ramón Ramírez Guerrero, actor conocido como ‘Ramón Anza’?

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Ramón Ramírez Guerrero. En el comunicado emitido por la ANDA no se ofrecieron detalles adicionales, y la familia del actor tampoco ha emitido información oficial al respecto.

Se espera que en los próximos días puedan surgir más detalles, aunque no se ha confirmado si habrá algún homenaje público o ceremonia en honor al actor.

Su fallecimiento se suma a una serie de pérdidas recientes que han marcado al entretenimiento mexicano, recordando la fragilidad de la vida y la huella que dejan quienes dedican su talento al arte.

Te puede interesar: Muere José Antonio Estrada, emblemático actor mexicano de teatro y cine, colaborador de ¡Qué Parió!

¿Quién fue ‘Ramón Anza’ y en qué producciones trabajó?

Ramón Anza fue reconocido no solo por su trabajo frente a las cámaras, sino también por su compromiso con la profesión actoral. Su nombramiento como socio honorario de la ANDA es reflejo del respeto que se ganó dentro del sindicato y de su aportación al medio artístico mexicano.

A lo largo de su carrera, el actor participó en diversos proyectos que lo consolidaron como un rostro familiar para el público, pero no existe un listado público sobre las producciones en las que trabajó, ya sean de cine, teatro o televisión.

Mira: Muere actor mexicano que hizo más de 30 telenovelas, entre ellas ‘Soy tu dueña’ y ‘Corazón salvaje’