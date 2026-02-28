Actriz ligada a la dinastía Aguilar es hallada asesinada brutalmente; sus vecinos, los principales sospechosos

La Época de Oro del Cine Mexicano no solo dejó leyendas imborrables, también tragedias que estremecieron a la industria. Una de las más impactantes fue la de Marina Camacho, actriz que compartió créditos con grandes estrellas como Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y cuya vida terminó de manera brutal dentro de su propia casa.

La actriz, que había decidido dejar los reflectores para dedicarse a su familia, llevaba una vida tranquila y discreta. Sin embargo, esa estabilidad se convirtió en blanco de un robo que terminó en asesinato. Esta es la historia de Marina Camacho, su trayectoria en el cine mexicano y el crimen que marcó su final.

La vida romántica de Flor Silvestre estuvo llena de capítulos intensos y entrañables.

¿Cómo murió Marina Camacho? Detalles del asesinato de la actriz de la Época de Oro

El asesinato de Marina Camacho ocurrió el 10 de febrero de 2008, dentro del domicilio que compartía con su esposo, el abogado Carlos Fernando Maldonado Baur. Según los reportes oficiales, al menos seis hombres irrumpieron en la vivienda con la intención de robar objetos de valor, momento en el que se perpetró el crimen.

El robo incluía obras de arte, armas de fuego, abrigos de mink, un automóvil, joyas, chamarras de piel y artículos de plata. Sin embargo, lo que comenzó como un asalto terminó en un crimen brutal que dejó a la actriz con seis heridas de arma punzocortante y fracturas en el cráneo. Su esposo sufrió 18 lesiones similares, además de golpes severos en la cabeza.

Ambos fueron asesinados dentro de su hogar. La violencia con la que actuaron los agresores conmocionó a la industria y a quienes recordaban a Marina como una actriz discreta, de presencia dulce y elegante en pantalla.

¿Quiénes fueron responsables del asesinato de Marina Camacho y cuál fue su condena?

El caso del asesinato de Marina Camacho tomó un giro aún más escalofriante cuando se confirmó que parte de los responsables eran personas cercanas al matrimonio ¡sus vecinos!

La confianza que la pareja tenía en sus vecinos facilitó que los agresores entraran a la vivienda y permanecieran ahí varios minutos antes de someterlos sin levantar sospechas. Lo más inquietante es que el hijo del matrimonio habló por teléfono con ellos mientras los atacantes seguían dentro de la casa, un detalle que más tarde se volvería clave para esclarecer el crimen. Al día siguiente, al no obtener respuesta, fue el propio hijo quien descubrió los cuerpos y alertó de inmediato a las autoridades. La investigación se prolongó durante siete meses, hasta que finalmente se logró la detención y sentencia de todos los implicados.

Dos de los agresores fueron condenados a 75 años de prisión y al pago de más de 76 mil pesos como reparación del daño. Una cómplice más, quien se encargó de ocultar los objetos robados tras el crimen, recibió una sentencia de 32 años de cárcel. Las autoridades consideraron que la planeación del robo y el nivel de violencia ejercido ameritaban penas ejemplares.

¿Quién fue Marina Camacho? Vida, películas y legado en el Cine Mexicano

Marina Camacho, cuyo nombre real era Margarita Camacho Estabillo, nació el 7 de julio de 1935 en Ensenada. Inició su carrera cinematográfica a los 21 años y, aunque muchos de sus papeles fueron secundarios o como extra, logró participar en alrededor de 26 a 30 películas en apenas siete años.

Durante la década de los cincuenta y sesenta formó parte activa de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, compartiendo créditos con figuras legendarias como María Félix, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Germán Valdés, Lilia Prado, Ángel Infante e Irma Dorantes, entre otros.

Uno de sus trabajos más recordados fue La huella del chacal, donde compartió escena con Antonio Aguilar y Flor Silvestre. También participó en Juana Gallo, protagonizada por María Félix, y en El violetero, junto a Germán Valdés “Tin Tan”. Su última película fue El corrido de María Pistolas, dirigida por René Cardona y protagonizada por Julio Aldama.

Aunque no encabezó grandes carteles, Marina Camacho convivió con los nombres más fuertes de la industria. Su rostro dulce y presencia escénica llamaron la atención del público, pero decidió retirarse joven tras casarse y formar una familia. Se dedicó por completo a su vida privada, manteniéndose lejos del medio artístico.

Paradójicamente, fue esa vida tranquila, rodeada de estabilidad económica y bienes valiosos, la que años después la colocó en la mira de delincuentes. Su historia quedó marcada por un final trágico que contrasta con el brillo de la pantalla grande.