Esposa de Demián Bichir murió trágicamente, tras vivir con depresión

La muerte de Stefanie Sherk, esposa del actor mexicano Demián Bichir, terminó de manera abrupta un 20 de abril de 2019, el día en que ella murió a los 43 años de edad, tras atentar contra su vida, en una escena que dejó paralizada a la industria del entretenimiento mexicano. ¿Qué sucedió exactamente?

Demián Bichir junto a Stefanie Sherk / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Demián Bichir y Stefanie Sherk?

La historia entre Demián Bichir y Stefanie Sherk comenzó alrededor de 2010, justo cuando el actor atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera en Hollywood.

Un año después iniciaron formalmente su relación y en 2012 aparecieron juntos en la alfombra roja de los Premios Oscar, donde Bichir estaba nominado a Mejor Actor por su trabajo en A better life.

Para entonces ya llevaban un año de romance. Su historia no solo se consolidó en lo personal, también en lo profesional. Stefanie participó en el debut como director de Bichir, Un cuento de circo & a love song. Aunque la pareja mantuvo en privado los detalles de su boda, el actor siempre se refirió a ella como su “ amada esposa ”.

Demián Bichir y Stefanie Sherk / Redes sociales

¿Cómo murió Stefanie Sherk, esposa de Demián Bichir?

En abril de 2019, la noticia de la muerte de Stefanie Sherk conmocionó al medio artístico. A través de un comunicado, Bichir confirmó que su esposa había muerto tras un intento de quitarse la vida. “ Es con valentía, dignidad y amor por nuestra Stefanie, que confirmamos tal información ”, escribió Demián en aquel entonces.

“ Perder a nuestra amada Stefanie nos tomó a todos por sorpresa. La hermosa vida de mi esposa era casi perfecta. Éramos un equipo. ”, expresó el actor. La describió como su compañera de vida, su motor y su alma gemela. Ambos conocían las dificultades de abrirse camino en la industria cinematográfica y se apoyaban mutuamente con determinación y fe.

A pesar de que iniciaron un proceso de desintoxicación médica, el deterioro emocional fue profundo. Dos días después de comenzar un nuevo tratamiento, Stefanie perdió la vida, dejando un vacío irreparable en su entorno.

Demián Bichir junto a su exesposa, Stefenie Sherk / Redes sociales

¿Qué problemas de salud tenía Stefanie Sherk, esposa de Demián Bichir?

El actor, Demián Bichir, habló abiertamente sobre la depresión que enfrentaba su esposa, describiéndola como una enfermedad silenciosa y devastadora.

En una carta publicada meses después, relató que Sherk comenzó a sufrir problemas severos de insomnio, lo que derivó en el consumo de medicamentos como Lunesta y Xanax. Según explicó, la combinación de estos fármacos provocó efectos secundarios que afectaron gravemente su estado emocional, pues también sufrió de ansiedad.

Desde entonces, Demián Bichir ha hablado en pocas ocasiones sobre la tragedia, pero también confesó que todos los seres humanos enfrentan pérdidas irreparables en algún momento.

