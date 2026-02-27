Muere famosa influencer tras someterse a tratamiento de fertilidad, ¡fue su aniversario de boda! ¿qué pasó?

En diciembre del año pasado se reveló que Stacey Warnecke, una reconocida influencer, murió trágicamente luego de dar a luz en su propio domicilio, ya que no creía en las instituciones de salud en su país.

De nueva cuenta el mundo digital se vistió de luto, luego de que una querida influencer de 31 años de edad, muriera trágicamente, luego de complicaciones que se derivaron de un tratamiento de fertilidad al que se sometió. La noticia fue confirmada por su esposo, y ya ha causado conmoción entre fans y seguidores en redes sociales. Te contamos más detalles de este lamentable caso.

Silueta mujer y moño / Canva

¿Qué influencer murió tras someterse a tratamiento de fertilidad?

La influencer brasileña, Gabriela Martins Santos do Moura, murió a los 31 años tras sufrir complicaciones que surgieron de un tratamiento de fertilidad al que se había sometido en una clínica privada de São Paulo.

La noticia ha causado profunda conmoción en redes sociales y entre la comunidad que seguía de cerca su proceso para convertirse en madre, un sueño que perseguía desde hacía dos años junto a su esposo.

Su fallecimiento ocurrió apenas una semana después de haber celebrado su aniversario de bodas, un detalle que ha acentuado la tristeza entre familiares, amigos y seguidores.

Te puede interesar: Muere bebé de famosa influencer; fue diagnosticada con enfermedad incurable: “Murió en nuestros brazos”

Gabriela Martins Santos do Moura, influencer fallecida / Redes sociales

¿De qué murió la influencer Gabriela Martins Santos do Moura?

De acuerdo con la información difundida por la familia, Gabriela se encontraba en pleno proceso de fecundación in vitro en una clínica privada de São Paulo cuando presentó complicaciones graves. El cuadro derivó en un paro cardiorrespiratorio que obligó a su traslado de emergencia y posterior ingreso en terapia intensiva.

Durante ocho días, los médicos lucharon por estabilizarla; sin embargo, las afectaciones neurológicas resultaron irreversibles. La confirmación de muerte cerebral marcó el final de una batalla médica que describieron como “dolorosa y desgastante”.

En medio del impacto, comenzaron a circular versiones en redes sociales que apuntaban a una supuesta cirugía estética como causa del fallecimiento. Ante ello, su prima, la periodista Nahiza Montels, salió públicamente a desmentir las especulaciones.

“ No se estaba sometiendo a una cirugía plástica ni a un procedimiento estético: estaba intentando crear una vida ”, afirmó.

Lee: Familia de Snoop dogg sufre tragedia: muere bebé que luchó desde que nació: “Perdí al amor de mi vida”

Gabriela Martins Santos do Moura y su esposo / Redes sociales

¿Quién era Gabriela Martins Santos do Moura y qué contenido hacía en redes?

Gabriela Martins Santos do Moura fue una influencer y abogada brasileña que destacó por promover un estilo de vida saludable, consciente y enfocado en el bienestar integral.

A partir de 2021 comenzó a desempeñarse como terapeuta privada, enfocando su trabajo en la psicología positiva, el mindfulness y la neurociencia aplicada al bienestar.

En consultas privadas y contenidos digitales, compartía reflexiones sobre autoconocimiento, gestión emocional y crecimiento personal.

Tal vez te interese: Muerte de influencer conmociona las redes; ¡él anuncia que está muerto a un mes del nacimiento de su bebé!