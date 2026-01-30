Muere bebé de famosa influencer; fue diagnosticada con enfermedad incurable: “Murió en nuestros brazos”

Hace unos días la influencer Kelly, una reconocida creadora de contenido mexicana, anunció la muerte de su bebé. El escenario era complicado, pues reveló que desde el cuarto mes de embarazo el panorama se dificultaba.

La tarde del jueves 29 de enero, una famosa influencer compartió un estremecedor mensaje, en el que confirmaba que su hija mayor, había fallecido. La pequeña murió tras una larga lucha con una enfermedad, que, según la propia madre, había sido diagnosticada desde que tenía tres meses de edad. La creadora de contenido platicaba, en varios de sus vídeos, cómo era el día a día de su hija, con dicha enfermedad. ¿De quién se trata?

Muere bebé / Pixabay

¿Qué influencer anunció la muerte de su hija recientemente?

La influencer australiana Erin Oudshoorn, conocida ampliamente en el mundo digital, compartió el jueves una de las noticias más dolorosas de su vida: el fallecimiento de su hija mayor, quien también era un rostro familiar para la comunidad de las redes sociales.

Durante años, Erin mostró a su audiencia, el proceso que su hija tenía que vivir diariamente con la enfermedad que le fue diagnosticada desde bebé. Su meta era visibilizar la realidad de convivir con una patología poco frecuente y generando una comunidad de apoyo en torno a la experiencia de su familia.

“ 6 años, 3 meses, 29 días. Con el corazón destrozado y el dolor más profundo, compartimos que nuestra querida falleció ayer en paz en nuestros brazos, rodeada y profundamente querida por toda su familia” , escribió Oudshoorn.

El anuncio de su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de condolencias y ha reabierto el debate sobre el impacto de este síndrome en los niños y sus familias.

Erin Oudshoorn, influencer que reportó muerte de su hija / Redes sociales y canva

¿De qué murió la hija de la influencer Erin Oudshoorn, que había nacido con extraña enfermedad?

Desde que Erin Oudshoorn comenzó a compartir la historia de su hija, relató que a las 11 semanas de nacida, la pequeña fue diagnosticada con el síndrome de West, una extraña enfermedad neurológica.

Según el portal web vivirconepilepsia.es, el síndrome de West “ Es una encefalopatía (alteración cerebral) epiléptica dependiente de la edad. En la mayoría de los pacientes, en el 90 por ciento, se inicia durante su primer año de vida ”, se lee en la página.

Erin mostraba continuamente mediante vídeos e imágenes, los avances, retrocesos y desafíoss diarios de su hija, convirtiendo su perfil en un espacio para concientizar a las redes sociales.

Según el mismo portal, los síntomas pueden ser dolorosos y agresivos como:



Contracciones de los nódulos del cuello, tronco y también de las extremidades,

Retraso en el desarrollo psicomotor, al grado de incluso perder las habilidades que ya se habían adquirido y,

Registro de descargas de ondas de alto voltaje en los dos hemisferios del cerebro.

Erin Oudshoorn, influencer / Redes sociales

¿La influencer Erin Oudshoorn lleva a cabo una campaña de recaudación tras muerte de su hija?

Tras el fallecimiento de la pequeña, la comunidad que se formó alrededor de su historia se movilizó rápidamente en redes sociales y plataformas digitales. Compañeros de entrenamiento de Erin impulsaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de ayudar a la familia a afrontar los gastos del funeral. La recaudación ya ha superado los 35,000 dólares.

“ Vivió con una enfermedad neurológica rara y compleja, y Erin dedicó su vida a cuidarla con increíble amor, fuerza y devoción ”, se lee en la descripción de la campaña.

Además, se ha organizado una carrera solidaria de 24 horas prevista para el sábado 7 de febrero, no como una prueba deportiva, sino como un acto simbólico de acompañamiento y homenaje.

