Muere Pedro Torres: Revelan íntimo proyecto que tenía en mente en sus últimos momentos de vida

Este viernes 30 de enero del 2026, se confirmó la muerte de Pedro Torres, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que te dimos a conocer enTVNotas y que es la misma que enfrenta Yolanda Andrade.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, la familia anunció al la industria del espectáculo la noticia de su muerte. Con un emotivo comunicado, revelaron que el productor perdió la vida al lado de sus seres queridos. Además, agradecieron todas las muestras de cariño del público.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla, comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, se lee en el comunicado.

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿En qué proyecto trabajaba Pedro Torres, que no pudo concluir?

Tras la muerte del productor Pedro Torres, comenzaron a surgir detalles sobre proyectos que dejó inconclusos, entre ellos uno muy personal: su autobiografía. La información fue revelada por el escritor Alberto Tavira, quien compartió en sus redes sociales que desde el verano de 2025 trabajaba de manera cercana con Torres en lo que sería un recuento íntimo de su vida y trayectoria profesional.

“Ha fallecido el productor Pedro Torres, de series, de realities, de campañas, de videos musicales. Me conmueve de manera muy particular porque desde el verano del año pasado, Pedro y yo estuvimos trabajando juntos en lo que se convertiría su biografía”, expresó Tavira en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con el escritor, el proyecto comenzó inicialmente como un documental, al que fue invitado por el propio Pedro Torres como productor. Sin embargo, con el avance de las conversaciones, Tavira le propuso transformar la idea en una autobiografía. La propuesta fue presentada a su editorial y, según relató, recibió luz verde de manera inmediata.

Martha Figueroa revela que Pedro Torres recibió la presea Manuel Acuña en homenaje. / Captura de pantalla

¿Qué pasará con la autobiografía de Pedro Torres?

“Ya teníamos abogado, ya teníamos el índice, la idea, todo estaba sobre la mesa, pero lamentablemente no se pudo concretar este proyecto, que sigue en el tintero.”, señaló Alberto Tavira a través de un video que compartió en sus redes.

Además del video, Beto Tavira también despidió al productor con una fotografía en la que aparecen juntos, acompañada de un mensaje de agradecimiento: “Pedro Torres fue generoso conmigo y con mis proyectos durante años. Hoy le digo adiós con gratitud”.

Hasta el momento, el periodista no ha revelado si la biografía llegará a publicarse o si el proyecto continuará, y dejó claro que se trata de un trabajo que quedó inconcluso.

☝️ PEDRO TORRES y yo íbamos a hacer juntos su autobiografía.



Descanse en paz el Revolucionario de la imagen audiovisual de la segunda mitad del siglo XX. pic.twitter.com/zQ4jmKUZPd — Alberto Tavira (@betotavira) January 30, 2026

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

Hasta ahora no se compartido la causa de muerte de Pedro Torres, pero se sabe que luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica y que incluso meses atrás ya se había despedido de sus seres queridos.

En el comunicado familiar, sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia agradecieron las muestras de cariño que recibieron durante el proceso de la enfermedad que enfrentó su padre.

En el texto se señala que el productor “partió en paz, tranquilo y lleno de fe”,acompañado de sus hijos, su madre, nietos, hermanos, hermanas, sobrinos y familiares cercanos, quienes estuvieron a su lado hasta el último momento.

