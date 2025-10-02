Pedro Torres “muy grave": actualizan estado de salud del productor de Big brother tras diagnóstico de ELA

El reconocido productor de televisión Pedro Torres atraviesa un momento delicado de salud tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que afecta progresivamente la movilidad. La noticia la dimos a conocer en TVNotas la última semana de agosto.

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padece Pedro Torres y cómo afecta?

Pedro Torres se enfrenta a esclerosis lateral amiotrófica (ELA), condición que según la Mayo Clinic daña las neuronas del cerebro y la médula espinal, provocando la pérdida progresiva del control muscular. Esto conlleva dificultades para caminar, hablar, comer e incluso respirar.

Se trata de una de las enfermedades neurológicas más agresivas y, hasta el momento, no existe cura. La expectativa de vida promedio de los pacientes diagnosticados varía entre los 14 y 18 meses, aunque en algunos casos se ha extendido a más de una década.

El propio productor confirmó hace unos meses que padecía este mal, información que en su momento fue divulgada por TVNotas y que ahora vuelve a cobrar relevancia por la gravedad de su situación actual.

Pedro Torres, TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Torres?

En su más reciente programa de Gustavo Adolfo Infante compartió detalles sobre la crítica situación de salud que enfrenta Pedro Torres, productor de Televisa y creador de Big Brother México. Según el periodista, el estado de Torres ha alcanzado un nivel alarmante:

“El que me están diciendo que está muy grave, es Pedro Torres, pero muy grave (…) ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse” Gustavo Adolfo Infante

El comunicador explicó que, tras conocer la gravedad del padecimiento, ha intentado localizar personalmente al productor con la intención de realizarle una entrevista exclusiva. Sin embargo, aclaró que cualquier encuentro dependerá completamente de la decisión de Torres, quien se encuentra enfrentando un proceso médico y personal especialmente complejo.

Infante también enfatizó que Pedro Torres padece “la forma más grave de la esclerosis múltiple”, refiriéndose a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera acelerada las funciones motoras. Esta condición limita progresivamente la movilidad, dificultando actividades básicas como caminar, hablar o incluso realizar gestos simples, lo que hace que la situación del productor sea especialmente delicada y genere preocupación entre sus colegas y seguidores.

Pedro Torres, colaboraciones laborales / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Quién es Pedro Torres y cuál ha sido su trayectoria en la televisión mexicana?

Pedro Torres nació en Saltillo, Coahuila, en 1953. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y posteriormente en la London International Film School. Su carrera profesional comenzó en 1975 en los Estudios Churubusco como camarógrafo.

En 1997 se integró a Televisa, donde comenzó a destacar en producciones de gran alcance. En el año 2000 fue designado productor de Big Brother México, reality show que se convirtió en un fenómeno televisivo y cultural.

Posteriormente, fue apoyado como director general de Endemol México hasta 2006, consolidando su posición como uno de los ejecutivos más influyentes de la televisión nacional. En el plano personal, Pedro Torres en 1988 contrajo matrimonio con la actriz Lucía Méndez, con quien tuvo a su hijo Pedro Antonio.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Torres ha dejado una huella profunda en el entretenimiento mexicano. Hoy, mientras enfrenta los retos de la ELA, mantiene una actitud serena y continúa compartiendo sus reflexiones y experiencias con sus allegados.

