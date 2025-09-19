¿Pedro Torres se despide? Reaparece en Las Vegas tras diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

El productor Pedro Torres, considerado uno de los creativos más influyentes de la televisión y la publicidad mexicana, reapareció en público durante el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, luego de que enTVNotas te contáramos que habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración. Aunque ni él ni su familia han confirmado el diagnóstico, fuentes cercanas aseguran que Pedro, de 72 años, ya enfrenta serias dificultades para hablar y caminar, lo que ha desatado rumores sobre una posible despedida definitiva del medio.

Mira: Lucía Méndez revela que se sintió celosa de Montserrat Oliver por Pedro Torres

Pedro Torres, fotógrafo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo reapareció Pedro Torres en el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas 2025?

El público que abarrotó el MGM Grand Garden Arena fue testigo de un momento muy especial. Pedro Torres, sentado en la primera fila, disfrutaba del espectáculo cuando Alejandro Fernández lo mencionó desde el escenario. El cantante recordó que Torres fue quien dirigió el videoclip del tema “Loco” en 1999.

El productor, visiblemente emocionado, recibió un estruendoso aplauso del público y hasta un regalo simbólico de Fernández: el moño de charro que llevaba puesto. Sin dudarlo, Torres se lo colocó en el cuello, desatando ovaciones y lágrimas entre los presentes.

Pedro Torres, TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

Pedro no estuvo solo en Las Vegas. Lo acompañaron varios amigos cercanos, entre ellos Pablo Moctezuma y su esposa Beatriz Pasquel, quien compartió en redes sociales imágenes del evento y un mensaje lleno de cariño:

“Increíble poder compartir momentos tan especiales con personas tan amadas. Gracias Pietro... nos sentimos muy afortunados por hacernos parte de tu camino, te adoramos”. Beatriz Pasquel

Aunque se mantuvo sentado durante la mayor parte del concierto, en un momento se levantó y caminó con cierta dificultad, apoyándose en una valla. Al final, prefirió salir del recinto en un carrito eléctrico, lo que reforzó las versiones sobre su delicado estado de salud.

Mira: Pedro Torres diagnosticado con enfermedad incurable... Se despide de sus amigos

¿Cómo fue el homenaje de Alejandro Fernández a Pedro Torres en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas?

Durante su tradicional concierto del 15 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena, Alejandro Fernández sorprendió a todos al detener su presentación para dedicarle unas palabras a Pedro Torres, quien estaba en primera fila:

Alejandro Fernández “Quiero pedirles un fuerte aplauso a Pedro Torres, uno de los mejores directores de videos que nos ha dado México, que ha hecho videos increíbles y que tuve la oportunidad de grabar esta canción con él. Vamos a darle un aplauso grandísimo… vamos a darle muchísimos ánimos”.

El momento se volvió aún más emotivo cuando Alejandro interpretó Loco, tema cuyo videoclip fue dirigido por Torres, gesto que provocó una ovación que retumbó en todo el recinto.

Lee también: Lucía Méndez comparte emotiva fotografía tras terrible diagnostico de Pedro Torres, su ex

¿Qué se sabe del estado de salud de Pedro Torres y su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

En agosto, un amigo cercano a Pedro Torres, aseguró que habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Esta condición provoca debilidad muscular progresiva, pérdida del habla, movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para respirar y alimentarse.

Según la Mayo Clinic, la ELA no tiene cura y suele avanzar rápidamente. El promedio de vida tras el diagnóstico es de entre 14 y 18 meses, aunque hay casos excepcionales que han sobrevivido hasta 10 años.

Nuestra fuente reitera que, como siempre, Pedro aprovecha cada minuto de su vida. Su familia y amigos son lo más importante para él, por eso: “Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”. También nos reveló que ya le cuesta trabajo hablar.

Pedro Torres y familia, TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), síntomas y consecuencias de esta enfermedad incurable?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta las neuronas encargadas del movimiento voluntario. Esto provoca debilidad muscular progresiva, pérdida del habla, movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para respirar y alimentarse.

De acuerdo con especialistas, la ELA es incurable y su progresión varía en cada paciente. Aunque el promedio de vida tras el diagnóstico es de 14 a 18 meses, hay casos documentados de personas que han vivido hasta 10 años con la enfermedad.

Pedro Torres, con más de 70 años y una carrera que revolucionó la televisión mexicana, enfrenta esta etapa con dignidad, rodeado de amor y con el reconocimiento de quienes lo admiran. Su reaparición en Las Vegas no solo fue considerada como un acto de valentía, sino también una celebración de su legado. Y aunque el futuro es incierto, su historia sigue inspirando.