Lynda enfrenta esclerosis sistémica y dos síndromes que ponen en riesgo su vida ¿Milagro o batalla perdida?

En la década de los 90, la cantante juvenil Lynda arrasó en las listas de popularidad. Ahora, a los 43 años, enfrenta la posibilidad de que su estado de salud se complique debido a la esclerosis sistémica que padece.

Y el milagro de esperanza para mantener calidad de vida en medio del previsible proceso degenerativo, nos revela su esposo, el productor musical Carlos Lara, son 2 medicamentos experimentales.

La cantante Lynda, ícono del pop noventero, lucha contra tres diagnósticos autoinmunes.

¿Qué medicamentos experimentales en Estados Unidos podrían frenar la esclerosis sistémica y cómo vive Lynda lejos de redes sociales?

“Hay un par de medicamentos en Estados Unidos con los que ya están haciendo pruebas con humanos y que, probablemente, en los próximos 3 años puedan ser aprobados, estén en el mercado y permitan que la enfermedad pare. Esa es nuestra meta. Estos medicamentos llenan de esperanza a los que tienen este mal. Ojo, no curan la enfermedad, lo que hacen es parar el proceso de deterioro. Y eso es lo que buscamos”.

Tras 4 producciones discográficas que la posicionaron en el gusto del público, Lynda decidió, sorpresivamente, retirarse. Después de más una década de ausencia volvió con gran éxito en 2018 con el 90’s Pop Tour, pero la vida le dio un fuerte revés al ser diagnosticada hace 2 años con esta enfermedad, la cual no tiene cura.

“Cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune (como es el caso de Lynda), la idea es trabajar, luchar y pelear para que no se dañen los órganos, o que, si llega a afectarlos, sea lo menos posible, para que cuando lleguen esos medicamentos, por lo menos cuando entre en remisión, tenga una vida lo más normal posible. Esas medicinas son la diferencia entre tener una vida lo más sana posible o una que probablemente se pueda complicar en los próximos 5, 10 años. Que ojalá no suceda”, expresó Lara.

En 2024 compartió que fue intervenida de la región lumbar

¿Cómo enfrenta Lynda el Síndrome de Sjögren y el Síndrome de Raynaud junto a la esclerosis sistémica?

Lynda también fue diagnosticada con Síndrome de Sjögren (trastorno autoinmune crónico en el que el sistema inmunitario ataca por error las glándulas que producen lágrimas y saliva), y Síndrome de Raynaud (afección que causa que los vasos sanguíneos pequeños de dedos de manos y pies se contraigan en exceso ante el frío o el estrés, reduciendo el flujo sanguíneo).

En medio de esta realidad, la cantante, nos relata el también compositor (famoso en la década de los 80 por el dueto Lara y Monarrez), da la pelea con todo desde su ámbito íntimo y personal, dado que la intérprete lleva más de medio año completamente ausente de las redes sociales.

“Ella es muy valiente, la esclerosis sistémica es una enfermedad que desafortunadamente no tiene cura, pero ella es una mujer muy disciplinada, ordenada, que está muy bien hoy”. Carlos Lara

A mediados de 2023, dio a conocer su enfermedad con un mensaje en redes sociales donde, entre otras cosas, señaló

¿Cuándo regresa Lynda a la música tras superar una cirugía lumbar y su tratamiento?

Algo positivo, sin duda, resalta nuestro entrevistado, es que la intérprete, después de salir airosa hace 1 año de una cirugía de espalda, pretende volver a la música.

“Tuvo una operación en la región lumbar hace un año, tuvo que estar convaleciendo más de 4 meses y estamos por sacar nueva música. Está optimista, el día a día es complicado, pero ella siempre está viendo para adelante y pensando vivir lo mejor posible”.

Carlos Lara revela los medicamentos experimentales que podrían frenar la enfermedad de Lynda.



¿Cómo es la relación de Lynda y Carlos Lara y qué tratamiento multimodal sigue la cantante?

Lynda y Carlos llevan más de 20 años como pareja, pero nunca se dejan ver juntos, ya que su relación siempre ha estado envuelta en la polémica porque él fue esposo de la hermana de Lynda. Pero todo este escándalo no ha impedido que Carlos esté siempre al pie del cañón.

“Nosotros los que vivimos alrededor de personas que tienen enfermedades autoinmunes, nuestra labor es acompañar. A mí me ha tocado, simplemente, apoyarla”.

La cantante se cuida al máximo y está bajo la supervisión de distintos especialistas en un tratamiento complejo.

“Toma sus medicamentos a tiempo, lleva una dieta súper estricta, muy sana, ha corregido poco a poco problemas que le causaba la enfermedad, sin embargo, estamos conscientes de que este padecimiento a veces entra en remisión y después tiene otra vez exabruptos importantes que pueden causar daños en los tejidos de los pulmones y del sistema digestivo. Lleva un tratamiento multimodal porque tiene su neurólogo, dermatólogo, gastroenterólogo, reumatólogo, y cada uno en su área da instrucciones para cuidar y preservar lo mejor posible las áreas que ellos ven con respecto a la enfermedad.

“Estamos muy alertas de no faltar a las citas médicas, estar en constantes exámenes para estar seguros de que los tejidos que es lo que más nos preocupa (se encuentren bien)”. Carlos Lara

Lynda mantiene una dieta estricta y tratamiento multimodal para cuidar sus órganos.



Señaló cuál es una de las principales afecciones que acarrea esta enfermedad: “Causa un montón de problemas de salud, pero el más importante es el endurecimiento de los tejidos que puede ir desde la piel exterior, la cara, a los tejidos pulmonares. Eso tratamos de evitar, que haya un deterioro ahí porque eso sí podría causar un problema grave. Hasta ahora no lo ha habido. Su hijo y yo somos sus guardianes, estamos siempre cuidándola”.

Actualmente, Carlos Lara es vicepresidente operativo del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y, además, la apoya en su regreso musical.

Carlos Lara “El año que entra estará en los escenarios otra vez, porque quiere darle la cara a la enfermedad y cerrar un ciclo que para ella es muy importante. Estará 3 o 4 años y después se irá a hacer otras cosas de su vida”.

Finalmente, Carlos nos habló de cómo le ha hecho para superar otro golpe duro que le dio la vida hace 6 años, cuando falleció su hija Daniela, a quien procreó con Rocío Sánchez Azuara, y que siempre lo acusó de ser un padre ausente. “Uno lo único que puede hacer es llorar sus penas, sus pérdidas, y después levantarse y seguir caminando”.

Lynda y Carlos Lara, pareja polémica, unidos en la batalla contra la esclerosis sistémica.

¿Cómo fue la trayectoria de Lynda desde su éxito en los 90 hasta su regreso con el 90’s Pop Tour?

Saltó a la popularidad en 1996 con su primer disco y se colocó en los primeros lugares de popularidad.

Hizo los coros de los 2 primeros discos de RBD. Como compositora les dio uno de sus temas más importantes: “No pares”.

En 2018 volvió con el 90’s Pop Tour. Además, ha lanzado varios sencillos.

