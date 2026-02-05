Muerte de Pedro Torres: Hijo del productor responde a críticas por foto sonriendo frente al ataúd ¿Qué dijo?

La muerte del productor Pedro Torres, gran figura de la televisión mexicana, se vio envuelta en una inesperada polémica digital tras la difusión de unas fotografías tomadas durante su funeral. En ellas, su hijo Pedro Antonio Torres aparece posando y sonriendo frente al féretro de su padre, una imagen que para muchos usuarios en redes sociales resultó “inapropiada” y “de mal gusto”. Tras esto, el joven reapareció en redes y respondió a los comentarios. ¿Qué comentó?

Pedro Torres Jr. habla del estado de salud de su papá. / Redes sociales

¿De qué murió Pedro Torres, expareja de Lucía Méndez y productor de televisión?

El productor mexicano, Pedro Torres, recibió el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento neurodegenerativo que deteriora las neuronas motoras encargadas de regular los movimientos voluntarios. Al dañarse o morir estas células, los músculos dejan de recibir las órdenes del cerebro.

A medida que la ELA progresa, se manifiesta una pérdida gradual de fuerza muscular, espasmos y dificultades para mover extremidades y otras zonas del cuerpo. Con el tiempo, también se afectan los músculos que intervienen en la respiración, lo que puede generar complicaciones de gravedad.

Lucía Méndez, su exesposa, reveló que los últimos meses de Pedro fueron dolorosos para ellos, pero también para el productor:

Es tremendamente fuerte lo que acabamos de sufrir, seis meses de sufrir, seis meses de sufrimiento, de muchas cosas, pero ya descansó. Lucía Méndez

Te puede interesar: ¿Pedro Torres sufrió antes de morir? Su hermano narra cómo fueron sus últimos momentos: “Dijo: ‘No puedo’”

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez posando junto al féretro del director. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué dijo el hijo de Pedro Torres sobre las imágenes de él sonriendo en el funeral de su padre?

El funeral de Pedro Torres, llevado a cabo el pasado 30 de enero de 2026, terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales, la razón, unas fotos en la que su hijo parece posar junto al ataúd de su padre, compartidas por TVNotas. En una de ellas, Pedro Antonio aparece sonriendo, en otra, se observa a Lucía Méndez capturando el momento con su celular.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Muchos usuarios consideraron inapropiada la forma en la que mostraba su duelo, ya sea con seriedad o algunas lágrimas.

Frente a los señalamientos, Pedro Antonio decidió explicar el contexto detrás de la imagen. Según sus palabras, lejos de tratarse de insensibilidad, la fotografía fue un gesto cargado de significado personal.

Mi papá realmente ha sido una persona que siempre ha sido muy álegre, en todo momento ha tomado fotos. Entonces nosotros estamos honrándolo a él. Honrarlo con alegría; en vida y en muerte. Yo sé que mi papá nos está viendo desde arriba y le da mucho gusto que me tome fotos con él. Pedro Antonio Torres, hijo del productor

El joven también pidió empatía al público, recordando que han sido meses marcados por un “dolor inimaginable” debido al avance de la enfermedad de su padre.

Lee: Pedro Torres: Así se vivió el funeral del productor; te mostramos fotos exclusivas del féretro ¡Hasta posaron!

Pedro Antonio Torres, hijo del fallecido Pedro Torres / YT: Imagen Entretenimiento

¿Qué programas y realities produjo Pedro Torres?

La historia del productor Pedro Torres en la televisión es extensa, su trayectoria abarca decenas de proyectos, no solo programas, si no también realities y series que dejaron huella en el mundo del entretenimiento mexicano.

Aquí te dejamos algunos de sus más conocidos trabajos:



Big brother México ,

, Operación triunfo ,

, Vas o no vas ,

, El bar provoca ,

, La jugada y,

y, El noticiero con Joaquín López-Dóriga.

En cuestión de melodramas, estos fueron algunos:



Mujeres asesinas ,

, Tiempo final ,

, El encanto del águila ,

, Gossip girl: Acapulco ,

, Corona de lágrimas y,

y, El equipo.

Tal vez te interese: Pedro Torres y Lucía Méndez: Así fue el intenso romance entre la actriz y el productor ¿hubo celos?