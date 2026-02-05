El polémico y desgarrador último mensaje de Lily Márquez: así pidió ayuda la hermana de Edith Márquez

La muerte de Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, sacudió a seguidores, amigos y usuarios de redes sociales luego de que se diera a conocer el desenlace de su lucha contra el cáncer de mama con metástasis. Durante los últimos días, su situación de salud se había complicado al grado de ser enviada a cuidados paliativos, mientras su familia impulsaba una colecta para cubrir gastos médicos y medicamentos, ya que no contaban con seguro.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de la hermana de Edith Márquez?En

La noticia de la muerte de la hermana de Edith Márquez se dio a conocer la noche del miércoles 4 de febrero, a través de un mensaje publicado por José Camar, su hijo y actor. En sus palabras, además de confirmar la muerte de su madre, destacó el agradecimiento hacia quienes estuvieron pendientes del proceso.

Explicó que Lily partió sintiéndose acompañada, querida y agradecida por todas las muestras de cariño recibidas. Para la familia, el apoyo no fue solo económico, sino también emocional en un periodo marcado por la incertidumbre y el dolor.

El mensaje de despedida de José Camar fue otro de los momentos que más impacto generó. Con palabras íntimas, dejó ver el vínculo profundo que tenía con su madre y cómo enfrenta ahora su ausencia.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre.. ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome” José Camar

¿Cuál fue el último mensaje de Lily Márquez?

El mensaje que Lily Márquez compartió se convirtió en un testimonio doloroso y real sobre el avance del cáncer de mama metastásico, una enfermedad que ya había alcanzado sus huesos y médula ósea. En su publicación explicó por qué ya no recibiría más quimioterapias y cómo su vida dependía cada vez más del apoyo de otros.

“Hola me llamo Lily Marquez tengo 57 años y tengo metástasis de cáncer de mama inicial ! Ahora me encuentro en un punto muy complicado ya que ya no quisieron darme más quimioterapia después de la metástasis a huesos y a médula ósea y me enviaron a cuidados paliativos ! Nunca hemos tenido seguro y los gastos han sido por nuestra cuenta ! pero llegó el día de contar con más medicamento y ayuda para la vida diaria! El caminar ahora es uno de mis mayores problemas y dependo de las personas cercanas a mí !”

José Camar pide ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis. / Redes sociales

¿Por qué la familia de Lily Márquez pidió ayuda económica?

La situación médica de Lily Márquez implicaba tratamientos costosos, medicamentos constantes y asistencia diaria, gastos que se habían acumulado durante años de lucha contra el cáncer. Al no contar con seguro médico, todo había sido cubierto con recursos propios hasta que la carga se volvió insostenible.

Su hijo, el actor José Camar, fue quien dio la cara públicamente para explicar el difícil momento. Señaló que, pese a la gravedad, mantenían la esperanza y buscaban alternativas para que su madre estuviera lo más cómoda posible en esta etapa de cuidados paliativos.

La colecta logró reunir 476 mil 187 pesos, una cifra alcanzada gracias a personas que no solo donaron, sino que compartieron la historia, enviaron mensajes de ánimo y mostraron apoyo constante. La respuesta en redes evidenció cómo el caso tocó fibras sensibles, especialmente por tratarse de una mujer que hablaba sin filtros sobre su realidad con el cáncer.

José Camar pide ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis. / Redes sociales

¿Quién es José Camar, sobrino de Edith Márquez e hijo de Lily Márquez?

José Camar es un actor y cantante mexicano que ha comenzado a consolidar su carrera dentro del medio artístico. Se formó como actor en el CEA de Televisa, donde desarrolló su vocación desde joven.

En televisión, es conocido por su participación en la telenovela “Quererlo todo”, producción en la que interpretó a un personaje ligado a una banda delictiva, papel que le permitió ganar mayor visibilidad ante el público. Además de su trabajo actoral, ha impulsado su faceta como cantante.

En la música, ha lanzado varios sencillos disponibles en plataformas digitales, entre ellos “Dime tú”, “No quisiste” y “Me enteré”, algunos acompañados de videoclips oficiales. Su vínculo con el mundo del espectáculo también está marcado por su parentesco con Edith Márquez, una de las cantantes más reconocidas del pop y la música regional mexicana.