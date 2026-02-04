Pedro Torres quería grabar sus últimas 24 horas para generar ‘rating’: esta era su polémica petición final

La muerte de Pedro Torres, reconocido productor mexicano, no solo dejó luto en el medio artístico, también destapó un plan personal que pocos conocían. Tras años de éxitos en televisión, el creativo quería contar su propia historia en un documental biográfico, pero no desde la gloria, sino desde la despedida. La revelación la hizo el periodista Beto Tavira, quien fue convocado directamente por él para desarrollar este proyecto que ahora cobra un peso emocional enorme.

Pedro Torres se enfrenta a esclerosis lateral amiotrófica (ELA) / Captura de pantalla

¿Qué documental quería hacer Pedro Torres sobre su propia muerte?

El plan de Pedro Torres no era un simple repaso de su trayectoria como productor, sino un proyecto profundamente personal y hasta incómodo para algunos. De acuerdo con Beto Tavira, el productor lo buscó directamente para trabajar en un material que abordara su vida… y sus horas finales.

“En junio de 2025, recibí una llamada telefónica por parte de Pedro Torres. Me invita a comer a su casa en un departamento en la colonia Polanco de la Ciudad de México y me informa que está desahuciado de una enfermedad llamada ELA (esclerosis lateral amiotrófica)”, declaró el comunicador.

Desde ese momento, la conversación dejó de ser profesional para convertirse en una confesión cruda. Torres quería que el proyecto incluyera un enfoque inusual: documentar el cierre de su vida, no esconderlo. Tavira explicó que comenzaron a trabajar de inmediato en la estructura del contenido, incluso vinculando la idea con un libro.

“Me buscó porque quería que yo participara con él para hacer primero un documental sobre su vida”, detalló. Pero lo más impactante vino después: “Pero Pedro Torres tenía una particular fijación en que se hablara sobre los últimos momentos de su vida, sobre estas casi 24 horas previas a la muerte”.

¿Pedro Torres murió? Este es el estado de salud del productor / Captura de pantalla / canva

¿Pedro Torres pidió que grabaran sus últimos momentos de vida?

Sí. Y fue una decisión plenamente consciente. Según Beto Tavira, el productor Pedro Torres no solo aceptaba la gravedad de su diagnóstico de ELA, sino que quería que todo quedara documentado.

“Me acababa de decir que ya había firmado su voluntad anticipada. Él quería que sí se filmara, que sí se levantara imagen en los últimos momentos de su vida”, recordó el periodista.

Lejos de la discreción, Torres asumía su personalidad mediática.Tavira compartió incluso una frase que hoy resuena con fuerza:

“Esto va a generar mucho rating… Yo soy un ególatra. A mí me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria”. Beto Tavira

Cabe señalar que en TVNotas te contamos que Humberto Vázquez también trabajó con él en este proyecto.

Juntos avanzaron en una biografía que se desconocía estaba en proceso y ahora quedó inconclusa. “Trabajamos juntos en la construcción de su biografía. La idea original de Pedro era dejar constancia de su vida y su legado como creador”.

Además, colaboraron en la escritura de guiones, en casting y en el ámbito musical. “Aprendí de él la disciplina feroz, la exigencia sin gritos y la negociación elegante. Cuando Pedro llegaba, todos se enderezaban. No por miedo, sino porque con él siempre estaba en juego la excelencia. Y vi también cómo se transformaba al tomar la cámara: Su sonrisa iluminaba”.

Pedro Torres / Redes sociales

¿Cómo impactó el diagnóstico de ELA de Pedro Torres a su familia?

Detrás del productor Pedro Torres, firme y decidido, había una familia que vivió el golpe con dolor. Tavira contó que el momento del diagnóstico fue especialmente duro, sobre todo por la manera en que se comunicó.

“El médico en ese momento no tuvo la suficiente sensibilidad para comunicarles qué era ELA y, sobre todo, que era una enfermedad degenerativa y no curable. Por lo tanto, su hija Emilia se desplomó, se destrozó en ese momento”, relató.

Emilia, la hija que tuvo con la estilista Alexica Silveyra, tenía 27 años cuando enfrentó la noticia. Sin embargo, con el paso de los meses, la familia logró transformar el dolor en acompañamiento.

“Pero a partir de ahí, de mayo de 2025, los hijos de Pedro Torres y sus hermanos tuvieron la oportunidad de ir cerrando filas. Sí lo tenían muy bien trabajado desde una manera del amor, no del dolor”, añadió el periodista.

Pedro Torres reapareció en público con dificultad para caminar, pero con el ánimo intacto. / IG

¿Qué pasará ahora con el proyecto que Pedro Torres dejó inconcluso?

El documental que Pedro Torres soñaba quedó truncado por su fallecimiento, pero la idea ya estaba avanzada. Tavira reveló que le presentó el índice del libro y el concepto editorial, y que todo había sido aprobado.

“Comenzamos a trabajar, le presenté el índice del libro, le presenté a mi editorial, lo palomearon de inmediato y de pronto vino este desafortunado desenlace”.

Ahora, la gran incógnita es si ese material verá la luz de alguna forma. Lo cierto es que, aun después de su muerte, el productor sigue generando conversación. Y quizá, como él mismo anticipó, su última historia todavía no ha terminado de contarse.

Así lo dijo Beto Tavira: