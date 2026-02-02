El último adiós a Pedro Torres se ve envuelto en polémica: los asistentes se tomaban FOTOS con el féretro

El pasado viernes 30 de enero, la industria del espectáculo se vistió de luto con la muerte del famoso productor Pedro Torres, de 72 años, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El velorio se llevó a cabo en una funeraria al poniente de la CDMX, donde se ofició una misa en la que el sacerdote reveló que antes de fallecer, Torres señaló: “Ya quiero contemplar la gran puesta en escena”, refiriéndose al paraíso. Esto antes de desconectarse, según contó su hermano David.

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez generó polémica al posar para la foto en pleno funeral. / Foto: Liliana Carpio y Alejandro Isunza/TVNotas

¿Quiénes posaron el féretro de Pedro Torres?

Durante la misa, se resaltaron las grandes virtudes de Pedro Torres y se oró por su eterno descanso. En redes sociales, llamaron poderosamente la atención las imágenes del velorio que TVNotas presentó en exclusiva, ya que a los presentes se les permitía tomarse fotos con el féretro, incluso muchos buscaban el mejor ángulo.

Las mayores críticas fueron hacia su hijo, Pedro Antonio, quien fue fotografiado por su madre, la actriz Lucía Méndez. Ya casi al finalizar, junto al féretro posaron 2 de las 3 esposas que tuvo Pedro, Carolina Gutiérrez y Lucía; su pareja desde hace 8 años, Saddy Abaunza; sus 3 hijos: Pedro, Apolonia y Emilia, y la esposa del primero.

Mientras en redes sociales se consideró que esto era una falta de respeto, también hubo mucha gente que alabó que se despidiera a Pedro con la alegría del gran legado que dejó y que sus familiares estuvieran celebrando su vida. Además, el velorio se grabó por instrucciones de Pedro, ya que su madre no pudo estar presente por estar hospitalizada.

Finalmente, al día siguiente, el 31 de enero, se llevó a cabo la cremación en el Panteón Español, donde vimos llegar la carroza que transportaba su cuerpo.

Con esta imagen causaron controversia: Lucía Méndez fotografiando a su hijo Pedro Antonio con el ataúd. / Foto: Liliana Carpio y Alejandro Isunza/TVNotas

¿Qué es la esclerósis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía Pedro Torres?

De acuerdo a la página de información de salud Medline Plus, la esclerósis lateral amiotrófica que padecía Pedro Torres es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. En la ELA, las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos.

Con el tiempo, esto lleva a un debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección continúa empeorando. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

Posaron (de izq. a der.) su pareja desde hace 8 años, Saddy Abaunza, su primera exesposa Carolina Gutiérrez, su hija mayor Apolonia, su segunda exesposa Lucía Méndez, arriba su hijo Pedro Antonio con su esposa María José, y la hija menor del productor, Emilia. / Foto: Liliana Carpio y Alejandro Isunza/TVNotas

¿Quiénes estuvieron en el funeral de Pedro Torres?

Diversas figuras del medio artístico acudieron a dar el último adiós a Pedro Torres en el velorio realizado para despedir al productor y director. Entre las personas que se hicieron presentes estuvieron colegas y amigos cercanos, quienes acudieron al recinto funerario para acompañar a la familia y recordar su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

A su llegada, Isabel Lascurain, integrante de Pandora, habló sobre el papel que Pedro Torres tuvo en el desarrollo del lenguaje audiovisual en la música. “Era muy divertido, lo traía adentro el ser director, hizo cosas divinas y revolucionó, sin duda alguna, los videos en América Latina, puso la raya y el punto y aparte”, expresó la cantante al referirse a su trabajo y a la huella que dejó en la producción de videoclips.

La intérprete también recordó la relevancia que el productor tuvo para distintos artistas y proyectos musicales. “Todo mundo quería que le hiciera un video Pedro Torres. Emmanuel fue primero, luego Luis Miguel y luego ya fuimos los demás”, compartió Lascurain, quien además destacó la continuidad de su legado en su familia. “Gran legado para sus tres hijos que son artistas”, agregó.

Por su parte, Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma y madrastra de Frida Sofía, también acudió al velorio y dedicó unas palabras al productor. “De los grandes seres humanos que he conocido, lo más adorado, generoso y divino. Sus historias, su vida, fue un ejemplo de vida para la televisión y para la vida de tantos de nosotros. Lo vamos a extrañar mucho”, señaló. Durante el homenaje, destacaron las coronas enviadas por figuras como Luis Miguel, Alejandro Fernández y Emmanuel.

