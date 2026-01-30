Pedro Torres y Lucía Méndez: Así fue el intenso romance entre la actriz y el productor ¿hubo celos?

La vida sentimental de Lucía Méndez ha estado rodeada de romances que formaron parte del imaginario del espectáculo mexicano. Sin embargo, hubo una historia que trascendió lo mediático y se convirtió en un vínculo decisivo en su vida personal: la que vivió con el productor Pedro Torres, con quien no solo contempló llegar al altar, sino que además tuvo a su único hijo, Pedro Antonio.

Te puede interesar: Pedro Torres y sus grandes amores: ex esposas, hijos y romances que definieron su vida

Lucía Méndez, Pedro Torres y su hijo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo se conocieron Lucía Méndez y Pedro Torres?

Lucía Méndez conoció a Pedro Torres mientras ambos trabajaban en un proyecto publicitario en los Estudios Universal. En ese momento, la relación entre ellos era estrictamente laboral. La actriz quedó impactada por la forma de trabajar del productor.

En una entrevista concedida al programa Todo para la mujer, Méndez relató que lo que captó su atención fue su manera de dirigir, su liderazgo en el set, el manejo del equipo técnico y su sentido del humor. A pesar de que no correspondía al estereotipo físico que predominaba en la industria, su presencia y profesionalismo despertaron el interés de la intérprete.

Durante esa primera etapa, no hubo un acercamiento personal. Ambos siguieron con sus respectivas agendas hasta que, seis meses después, coincidieron nuevamente en un proyecto clave: la producción del videoclip del tema “Yo no sé quererte más”, dirigido por el propio Pedro Torres.

Te puede interesar: Galilea Montijo se quiebra al anunciar la muerte de Pedro Torres en Hoy ¿se enteró en vivo? “Descanse en paz”

Lucía Méndez y Pedro Torres / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Por qué una flor cambió el rumbo de la relación de Pedro Torres y Lucía Méndez?

Durante el rodaje del videoclip, Lucía Méndez notó la cercanía profesional entre Pedro Torres y la actriz Claudia Ramírez, quien acudió a visitarlo al set. La situación detonó una reacción inmediata por parte de la cantante, quien decidió manifestar su interés de una forma directa pero discreta.

La actriz envió a Pedro Torres una flor acompañada de una carta en la que dejó entrever su deseo de conocerlo fuera del ámbito laboral. El gesto tuvo respuesta positiva y ambos acordaron una cita, sin prever que ese encuentro marcaría el inicio formal de su relación sentimental.

De acuerdo con el testimonio de Méndez, tras ese primer acercamiento, el vínculo avanzó con rapidez. Esa misma noche concibieron a su hijo, Pedro Antonio. Tiempo después, al confirmarse el embarazo, ambos tomaron la decisión de vivir juntos.

Te puede interesar: ¿Quién fue Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, que padecía la misma enfermedad que Yolanda Andrade?

Lucía Méndez y Pedro Torres / Instagram: lm_una_estrella_por_siempre

¿Por qué terminó el matrimonio de Lucía Méndez y Pedro Torres?

Una vez que supieron que serían padres, Lucía Méndez y Pedro Torres comenzaron una vida en común. El productor rentó una casa en Bosques de las Lomas, donde iniciaron una etapa de convivencia como pareja y familia. Posteriormente, contrajeron matrimonio.

En entrevistas posteriores, la actriz recordó que, aunque ella no tenía intención inmediata de casarse, Pedro Torres asumió el compromiso desde el primer momento. De acuerdo con su relato, él expresó su disposición a tener al hijo y consideró el embarazo como un acontecimiento significativo para ambos.

La relación se mantuvo durante varios años, pero con el paso del tiempo tomaron caminos distintos. La separación ocurrió a mediados de la década de los años noventa, sin que se hicieran públicos mayores detalles sobre las razones del distanciamiento. Tras el divorcio, ambos continuaron con sus respectivas carreras profesionales.

Pedro Torres se consolidó como uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana, mientras que Lucía Méndez continuó activa en la música, la actuación y los escenarios.

Te puede interesar: Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez confirma que el productor está delicado y piden por su salud

Pedro Torres Jr. habla del estado de salud de su papá. / Redes sociales

¿De qué murió Pedro Torres y cómo se dio a conocer la noticia?

El 30 de enero de 2026, se confirmó la muerte de Pedro Torres a los 72 años de edad, luego de enfrentar durante años la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

La noticia fue dada a conocer por sus hijos a través de redes sociales. Hasta el momento, no se han detallado públicamente las circunstancias específicas del deceso. La información fue replicada por diversos medios nacionales, lo que generó múltiples reacciones dentro del ámbito artístico.

Pedro Torres fue reconocido por su trayectoria como productor de televisión y por su influencia en la creación de contenidos que marcaron varias generaciones. Su nombre quedó ligado tanto a su legado profesional como a su historia personal con Lucía Méndez, una relación que dejó como resultado a su único hijo en común.

Te puede interesar: Pedro Torres usa inteligencia artificial para recrear su discurso en emotivo homenaje: VIDEO