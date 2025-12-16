Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez confirma que el productor está delicado y piden por su salud

Hace unos días, Lucía Méndez rompió en llanto en “De primera mano”, donde habló de lo difícil que ha sido la enfermedad de su ex esposo. Recordemos que en TVNotas te dimos a conocer que una fuente cercana nos confirmó que fue diagnósticado con ELA esclerosis lateral amiotrófica.

Lucía Méndez no pudo ocultar su tristeza y con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos compartió lo difícil que ha sido asimilar el diagnóstico de su ex.

“Está estable, no como piensa la gente, ha llegado a estar tiste, pero es difícil para mí. He llorado mucho, es un hombre que marcó mi vida, el padre de mi hijo, es el amor de mi vida y te sientes muy triste de ver a un hombre que ama la vida”, comentó Lucía Méndez

Además, Méndez recalcó: “Me da tristeza, pero hay que tomar las cosas con calma y lo que sí te digo es que hay que aprovechar la vida; un día estás bien y al otro día puedes estar mal. Uno dice, cómo es posible.”

Lucía Mendez / Instagram: @luciamendezof

¿Qué enfermedad tiene Pedro Torres y cuál es su estado de salud hoy?

Pedro Torres padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que también padeció el científico Stephen Hawking, una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.

Hasta ahora ni él ni su familia han confirmado el diagnóstico, fuentes cercanas aseguran que Pedro, de 72 años, ya enfrenta serias dificultades para hablar y caminar, lo que ha desatado rumores sobre una posible despedida definitiva del medio.

Aun con este panorama, familiares y personas cercanas han señalado que se encuentra estable dentro de lo delicado que representa la ELA.

Una fuente contó a TVNotas que Pedro Torres aprovecha cada minuto de su vida. Su familia y amigos son lo más importante para él, por eso: “Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”.

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué dijo Pedro Torres Jr. sobre la salud de su papá Pedro Torres?

Pedro Torres Jr.,hijo del productor y de Lucía Méndez, dio una breve declaración a la prensa en la que confirmó que su padre atraviesa un momento delicado de salud.

“Bien, gracias, está delicado pero estable, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”, dijo a a los medios.

Anteriormente, el joven había confesado ante los medios que el proceso ha sido “doloroso”, aunque aseguró que esta experiencia le ha enseñado a valorar la vida. Por ello, decidió pasar la Navidad acompañado de su padre, su pareja, sus medias hermanas y su madre, Lucía Méndez, quien confirmó a Gustavo Adolfo Infante que celebrarán con una cena familiar.

Lucía Méndez, Pedro Torres y su hijo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Quién es Pedro Torres Jr, hijo de Pedro Torres y de Lucía Méndez?

Pedro Antonio Torres Méndez, conocido como Pedro Torres Jr., nació el 10 de octubre de 1988. Es hijo de la actriz y cantante Lucía Méndez y del productor de televisión Pedro Torres, dos figuras icónicas en el entretenimiento mexicano.

Desde joven mostró interés por la industria audiovisual. Estudió cine en Estados Unidos y comenzó su carrera a los 20 años trabajando en Venevisión. Posteriormente fundó una agencia de contenidos en Miami y otra dedicada a la producción musical.

Actualmente, Pedro Torres Jr. es CEO de Cosmos Content, empresa especializada en producción de medios, comerciales y cortometrajes. Su enfoque creativo y empresarial lo ha posicionado como un referente en la generación de contenido innovador.

En lo personal, está casado con María José Rodríguez, psicóloga originaria de Torreón. Juntos tienen dos hijas.

