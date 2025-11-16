¿Murió Pedro Torres? Famosos desmienten el rumor y revelan cuál es el estado de salud del productor

La noche del sábado 15 de noviembre, el mundo del entretenimiento mexicano quedó sacudido por un fuerte rumor que circuló en redes sociales: la supuesta muerte del reconocido productor Pedro Torres. La versión comenzó a crecer rápidamente en X (antes Twitter), donde usuarios y páginas replicaron la información sin confirmación oficial, generando preocupación entre seguidores y figuras del espectáculo.

La especulación tomó mayor fuerza debido al diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que el productor confirmó en septiembre. Esta enfermedad neurodegenerativa progresiva, que afecta movimientos, habla y respiración, mantiene al creador de Big Brother y Mujeres asesinas en una situación delicada, lo que llevó a muchos a creer que la noticia podría ser cierta. Sin embargo, horas más tarde diferentes voces autorizadas desmintieron por completo la supuesta muerte.

Te puede interesar: Lucía Méndez revela que se sintió celosa de Montserrat Oliver por Pedro Torres

Pedro Torres, fotógrafo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué ocurrió realmente con Pedro Torres y por qué surgió el rumor de su muerte?

De acuerdo con las publicaciones que comenzaron a circular en X, la versión sobre la presunta muerte de Pedro Torres apareció durante la noche del 15 de noviembre. La rapidez con la que se propagó generó alarma inmediata, pues el productor, de 72 años, enfrenta la ELA, una condición incurable que avanza de manera progresiva.

El interés público sobre su salud se intensificó semanas atrás, cuando trascendió que Torres habría organizado reuniones privadas para despedirse de su círculo cercano, preparándose emocionalmente frente al avance de la enfermedad. Estos encuentros fueron interpretados por algunos usuarios como señales de un presunto deterioro acelerado, lo que impulsó aún más la propagación del rumor.

Te puede interesar: Hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres abre su propia casa productora

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Quiénes desmintieron la noticia de la muerte de Pedro Torres?

Minutos después del rumor de la muerte de Pedro Torres, surgieron los primeros desmentidos. La actriz Lucía Méndez, quien mantuvo una relación sentimental con Torres y es madre de uno de sus hijos, aclaró, a través de una comunicación con el periodista Sebastián Reséndiz, que el productor se encontraba estable y tranquilo, aunque lidiando con su enfermedad. Reséndiz explicó en su cuenta de X que la propia Méndez le confirmó que la información sobre su muerte era falsa.

A este desmentido se sumó el comunicador Carlo Uriel, quien aseguró haber hablado con Abraham Torres, hermano del productor. Según su testimonio, Pedro se encuentra con vida. La afirmación detuvo parcialmente la ola de rumores, aunque la conversación continuó en redes durante varias horas.

Otro de los momentos que avivó la polémica fue la intervención de la periodista Sofía Villalobos, quien reconoció haber compartido en X el supuesto fallecimiento del productor basándose en una fuente cercana. Horas más tarde, ofreció disculpas públicas y admitió que no verificó la información con fuentes directas.

En su mensaje, Villalobos escribió que lamentaba profundamente la confusión generada y reconoció que debió corroborar el dato antes de publicarlo. También aclaró que Torres “se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud”, reiterando que la información inicial fue un error. Su disculpa se volvió tendencia y abrió un debate sobre la importancia de la verificación periodística, especialmente cuando se trata del estado de salud de figuras públicas.

“Lamento profundamente la confusión que se ha dado por la noticia que alguien me confirmó de muy buena Fuentes, sobre el fallecimiento de Pedro, que por suerte, se encuentra bien... El productor Pedro Torres se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud, desgraciadamente fue una desafortunado noticia, la que me atreví a escribir, confiando en una fuente muy cercana. Es la primera vez que tengo que disculparme por una noticia, que resulta falsa, y espero que no tenga que volver a hacerlo en mi vida. Lamento profundamente el daño que pueda haber ocasionado.” Sofía Villalobos

Te puede interesar: Pedro Torres confesó que aunque está muy enamorado el matrinomio ya no es para él

Sofía Villalobos habla de Pedro Torres / Captura de pantalla

¿Cuál es estado de salud actual de Pedro Torres?

Pedro Torres padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que también padeció el científico Stephen Hawking, afecta las neuronas motoras responsables de los movimientos voluntarios. Aunque existen tratamientos paliativos que ayudan a mejorar la calidad de vida, su avance es irreversible. Debido a ello, Pedro Torres enfrenta una etapa compleja y vulnerable.

Aun con este panorama, familiares y personas cercanas han señalado que se encuentra estable dentro de lo delicado que representa la ELA. No se reportó ningún desenlace fatal, y todo apunta a que el productor continúa rodeado de su familia y en constante seguimiento médico.

Te puede interesar: El Güero Castro y Pedro Torres en casting/encerrón ¡hicieron esta cochinada!