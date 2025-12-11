Lucía Méndez se quiebra al hablar de la salud de Pedro Torres; revela detalles de su homenaje: “He llorado”

Lucía Méndez habló por primera vez sobre la delicada salud de su ex pareja, Pedro Torres, quien recientemente fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración. La noticia, que fue compartida por TVNotas, ha conmovido a sus seres queridos.

Fue en el programa “De primera mano” donde Gustavo Adolfo Infante tuvo como invitada a Lucía Méndez y aprovechó para preguntarle sobre su asistencia a un homenaje que se le organizó a Pedro Torres por parte del gobierno de Coahuila.

Mira: Lucía Méndez es hospitalizada de emergencia, aseguran; ¿Cuál es su estado de salud?

Lucía Méndez, Pedro Torres y su hijo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre el homenaje de Pedro Torres, su ex?

En ese evento se destacó que Pedro Torres utilizó inteligencia artificial para recrear su discurso, un gesto que impresionó a quienes lo acompañaron.

Lucía Méndez confirmó su presencia en la ceremonia con entusiasmo: “Estuve en el homenaje era la que más gritaba y aplaudía. Fue un homenaje padrísimo, comimos cosas de Saltillo, luego fuimos a su casa con toda su gente, ver la adoración que le tienen, bajaba, descansaba, subía y venía, pero todo el día estuvo ahí con nosotros.”

Checa: Lucía Méndez quiere que Gala Montes la interprete en su bioserie ¿La exparticipante de ‘LCDLFMX’ aceptó?

Martha Figueroa revela que Pedro Torres recibió la presea Manuel Acuña en homenaje. / Captura de pantalla

A pesar de la alegría por el homenaje, Lucía Méndez no pudo ocultar su emoción y con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos compartió lo difícil que ha sido asimilar el diagnóstico de su ex.

“Está estable, no como piensa la gente, ha llegado a estar tiste, pero es difícil para mí. He llorado mucho, es un hombre que marcó mi vida, el padre de mi hijo, es el amor de mi vida y te sientes muy triste de ver a un hombre que ama la vida” Lucía Méndez

” Es inolvidable, es un gran ejemplo. Perdón que me ponga chipil, pero ver a mi hijo así, por su papá, de ver que a veces no valoramos la vida y pensamos que vamos a estar siempre, y no es cierto. Uno no sabe, solo hay que estar cerca de Dios,” comentó en el programa.

Además, Méndez habló sobre su propia experiencia personal con la salud: “Este año estuve a punto de morirme. Me da tristeza, pero hay que tomar las cosas con calma y lo que sí te digo es que hay que aprovechar la vida; un día estás bien y al otro día puedes estar mal. Uno dice, cómo es posible.”

Mira: Lucía Méndez cancela show del 5 de mayo y enciende las alarmas, ¿Cuál es su estado de salud hoy 15 de abril?

Lucía Méndez y Pedro Torres / Redes sociales y archivo TVNotas

Lucía Méndez reveló que pasará la Navidad con Pedro Torres y su familia

La actriz Lucía Méndez reconoció sentirse emocionalmente frágil:“Estoy rota y me doy ánimo, y hoy amanecí sensible.”

A pesar de la situación, Lucía Méndez planea mantener la unión familiar durante las festividades. Reveló que pasará esta Navidad junto a su hijo en la casa de su ex pareja, junto a su esposa e hijas.

“Vamos a pasar Navidad con él. Generalmente cuando es Navidad me voy fuera, pero sí vamos a pasar con Pedro la Navidad y vamos a estar muy contentos y felices, en su casa, con un árbol impactante, con muchas flores, con mucho ambiente,” compartió.

Lucía Méndez / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Pedro Torres y cuál es su estado de salud actual?

Pedro Torres padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que también padeció el científico Stephen Hawking, una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración. Aunque ni él ni su familia han confirmado el diagnóstico, fuentes cercanas aseguran que Pedro, de 72 años, ya enfrenta serias dificultades para hablar y caminar, lo que ha desatado rumores sobre una posible despedida definitiva del medio.

Aun con este panorama, familiares y personas cercanas han señalado que se encuentra estable dentro de lo delicado que representa la ELA.

Una fuente contó a TVNotas que Pedro aprovecha cada minuto de su vida. Su familia y amigos son lo más importante para él, por eso: “Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”.

Mira: Lucía Méndez, al borde de la muerte, a causa del COVID-19, luego de ser hospitalizada de emergencia