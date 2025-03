Lucía Méndez quiere que Gala Montes la interprete en su bioserie ¿La exparticipante de ‘LCDLFMX’ aceptó?

En los últimos años, muchas celebridades se han animado a plasmar su vida a través de una bioserie. Tal fue el caso de la fallecida Silvia Pinal o Alejandra Guzmán, quienes expusieron su historia en la pantalla chica.

Ahora, Lucía Méndez ha expresado su interés en contar sus vivencias mediante una bioserie y ya hasta tiene contemplada a la actriz que podría interpretarla en su época de juventud.

Se trata de Gala Montes, quien hace algunos meses alcanzó popularidad por su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ y que actualmente está promocionando su carrera musical.

¿Por qué Lucía Méndez quiere a Gala Montes en su bioserie?

En una entrevista reciente para el canal de Javier Ceriani, la afamada actriz afirmó que Gala Montes se parece mucho a ella cuando era joven, por lo que la cree idónea para que la personifique en el proyecto.

Lucía Méndez “Hay una actriz que podría hacerme a mí de joven: Gala Montes. Se parece a mí. Gala Montes parecería mi hermana”

La exintegrante de ‘Siempre reinas’ considera que su colega “es fuerte” y tiene una gran trayectoria en la pantalla chica: “Si se hace (la bioserie), sería una buena actriz. Grandota, con personalidad, echada para adelante”, manifestó.

Cabe destacar que, hasta el momento, Gala Montes no ha respondido a esta propuesta. Sin embargo, muchos fanáticos creen que, en caso de realizarse, debería aceptar, ya que, según ellos, sí tiene un cierto parecido a Lucía Méndez.

¿Habrá bioserie de Lucía Méndez?

En su momento, Lucía mencionó que ya ha recibido muchas propuestas para hacer una bioserie de su vida. No obstante, indicó que, hasta ahora, ninguna ha logrado convencerla del todo.

“Me llama muchísimo la atención que en este momento de mi vida lo pidan, pero no me acabo de convencer. Tengo una vida llena de colores, matices, éxitos, de momentos muy complicados, de muerte, de gente muy querida para mí, de mi familia también”, apuntó.

Y añadió: “Creo que por eso me piden que haga la serie, no solo soy yo, sino por toda la gente de la que he estado rodeada, tanto personal como profesional. Tengo tres propuestas para hacer bioserie, voy a meditarlo bien”.

¿Lucía Méndez estrena nuevo romance?

Desde hace algunas semanas, se ha especulado que Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, podrían tener un romance.

Esto, después de que Antonio admitiera sentir algo muy especial por la actriz: “Quiero llegar donde ella quiera, como quiera y como diga. En el corazón nunca se puede decir que no. ¿Cómo podría decir: ‘Quiero llegar al altar con ella’? Y qué tal si no quiere llegar ni a la kermés”, dijo.

En respuesta a esto, Lucía mencionó que, si bien está agradecida por sus comentarios, no lo ha tratado lo suficiente para saber si realmente siente algo por él.

