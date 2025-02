Lucía Méndez podría recibir anillo de compromiso del papá de Checo Pérez: “Quiero llegar donde ella quiera”

Mucho se ha especulado sobre si hay o no un romance entre Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay, papá del piloto ‘Checo’ Pérez quien recientemente quedó fuera de Red Bull y se despidió con emotivo mensaje.

Buscamos al político y esto nos dijo: “Soy un caballero y Lucía, una gran dama. Es una mujer muy inteligente. Me encanta platicar con ella. Se han dicho muchas cosas porque nos captaron saliendo de un restaurante”

¿Romance entre Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay?

Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, habló abiertamente sobre su relación con Lucía Méndez, destacando su admiración y sentimientos hacia ella. En sus declaraciones, expresó su deseo de avanzar en la relación, siempre respetando los deseos de Lucía y tomando las cosas con calma.

“Quiero llegar donde ella quiera, como quiera y como diga. En el corazón nunca se puede decir que no. ¿Cómo podría decir: ‘Quiero llegar al altar con ella’? Y qué tal si no quiere llegar ni a la kermés (ríe)”

“Soy un hombre que me entrego completa y maravillosamente en todos los sentidos. A veces no me abro del todo, porque puede suceder algo y sería un fracaso”.

“Lucía me tiene encantado. Me gusta su energía, su carácter y su forma de ser. Hay que ir poco a poco. Cuando le dé el anillo es porque ambos estaremos seguros del siguiente paso. Si ella me sigue abriendo la puerta, yo seguiré el camino, pero si me la cierra, se acabó la película” Antonio Pérez Garibay





“Seguimos conociéndonos. No le hacemos daño a nadie. Ambos somos solteros. Tiene una chispa y energía genial. Charlamos de todo y físicamente está muy bien”

“Me siento pleno. No me animaría a tener una novia

de 20 años. Esta relación me motiva mucho. Me siento feliz. Es bonito salir y estar con ella. Nos reímos de todas nuestras tonterías”.

“Nos conocimos hace muchos años en Guadalajara. Me la presentó una amiga. Después salimos a cenar y otro amigo la trajo a mi casa. Yo le daría el anillo de compromiso mañana mismo. Depende de ella qué decir”, concluyó.

¿Quién es Antonio Pérez Garibay?

Nació el 11 de junio de 1959 en Jalisco. Es un empresario y político, padre del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez. Fue diputado federal y en alguna ocasión llegó a aspirar a la presidencia de la República.

Los amores de Lucía Méndez

En 1985 coincidió con Andrés García en la telenovela Tú o nadie y se habló de romance. Ella lo negó, pero García, durante una entrevista para Suelta la sopa , aseguró que fueron pareja.



y se habló de romance. Ella lo negó, pero García, durante una entrevista para , aseguró que fueron pareja. A finales de 1985 se casó con el productor Pedro Torres, con quien tuvo a su único hijo. Se divorciaron en 1996.



De 2004 a 2007 estuvo casada con el empresario Arturo Jordán.

