Laura Flores revela los pactos secretos para la serie ‘Cómplices’ ¿Fue complicado trabajar con Lucía Méndez?

Laura Flores, reconocida actriz y cantante, compartió detalles sobre su próximo proyecto en una entrevista para TVNotas en El mitangrit, el programa conducido por Horacio Villalobos y que estrena cada jueves a las 8:00 p.m. en el canal oficial de YouTube de TVNotas.

Mira: Tras muerte de Dulce, Laura Flores reacciona a su partida y hace importante anuncio sobre su carrera

TVNotas

Serie ‘Cómplices': Un proyecto liderado por Lucía Méndez

Laura Flores describió Cómplices como una comedia de humor negro basada en una idea original de Lucía Méndez, quien también se encargó de la adaptación: “El estreno de la serie es en mayo. Ya hablaremos después de todo eso, pero es una serie súperlinda de humor negro. La idea original es de Lucía Méndez, o sea, ella hace una adaptación. Entonces está superbonito esto”, comentó Laura durante la entrevista.

El elenco de Cómplices incluye a grandes figuras del espectáculo como Marjorie de Sousa, Maribel Guardia, Lucía Méndez y la propia Laura Flores. Juntas interpretan a las “Cómplices”, un grupo de personajes que promete cautivar a la audiencia con su química y talento en pantalla.

Te puede interesar: Laura Flores, con el corazón partido, comparte conmovedor momento que atraviesa con su hijo

Instagram

Horacio Villalobos, conocido por sus incisivas preguntas, no perdió la oportunidad de cuestionar a Laura Flores sobre la experiencia de trabajar con Lucía Méndez, quien tiene fama de ser una figura difícil en los sets de grabación. Laura respondió con honestidad y reveló que el equipo tomó medidas desde el inicio para asegurar un ambiente de trabajo positivo.

“Trabajar con ella no, fíjate que Lucía hicimos un pacto las cuatro. Nos vamos a respetar, nos vamos a cuidar y nos vamos a llevar bien”, explicó Flores. Además, reveló la existencia de un segundo pacto que involucró exclusivamente a Marjorie de Sousa, Maribel Guardia y ella misma: “Hicimos otro pacto que a lo mejor Lucía no sabe, pero igual y se entera aquí. El pacto era: nos vamos a llevar bien con Lucía independientemente de que ella ponga o no ponga de su parte. Nos vamos a llevar bien porque ella es de alguna manera la cabeza de este proyecto, la que lo crea, y porque estamos aquí por ella y para ella”.

Laura destacó que el objetivo principal de estos acuerdos fue garantizar el éxito de la serie, brindando a Lucía Méndez el apoyo necesario: “Tenemos que cobijarla y darle ese apapacho que ella se merece y necesita porque ella es una estrella y que ella vea que nosotros no somos una amenaza”, agregó la actriz.

También te puede interesar: Laura Flores aparece con un tubo conectado a la nariz y preocupa por su estado de salud

Instagram

¿Cómo fue trabajar con Lucía Méndez en la serie ‘Cómplices’?

Contrario a los rumores que suelen rodear a producciones con grandes personalidades, Laura Flores aseguró que la experiencia de trabajar con Lucía Méndez fue muy positiva: “Gracias a Dios fue muy agradable trabajar con ella. Se lograron muchas cosas. Lucía nunca llegó tarde. Yo nunca vi desplantes. Todas estamos ahí, cansadísimas, pero nadie se relajó nunca”, enfatizó.

El compromiso de las protagonistas para mantener una dinámica respetuosa y profesional resultó en un ambiente de trabajo colaborativo. Laura destacó que este esfuerzo conjunto fue clave para el éxito del proyecto: “Este pacto que hicimos fue para que el proyecto saliera bien. Entonces estuvo muy padre lo que hicimos”, concluyó.

La entrevista completa de Laura Flores en El mitangrit ya está disponible en el canal oficial de YouTube de TVNotas y ahora también disfrútala en pódcast en tu plataforma favorita. Cómplices estrena ente mayo y descubre cómo los pactos secretos entre las protagonistas marcaron la diferencia en esta emocionante producción.