Laura Flores aparece con un tubo conectado a la nariz y preocupa por su estado de salud

Vaya sorpresa la que nos llevamos la mañana de este martes 25 de junio, cuando la actriz Laura Flores apareció con un cable conectado a su nariz, lo que sorprendió a todos sus fieles seguidores.

Cabe señalar que la actriz subió un video a su cuenta de Instagram explicando la razón por la que tiene conectado un tubo a su nariz, para así tranquilizar a sus fanáticos.

Flores explicó que este procedimiento es necesario debido a problemas persistentes de gastritis y reflujo que ha estado sufriendo.

Laura Flores

“Tengo constantemente un problema de gastritis y reflujo que me ha estado dando lata a todo lo que da. Es una hernia, ya la tengo y me la tienen que quitar… pero hoy en día se ha comprobado que eso no es suficiente (quitarte la hernia). Tienen que hacer un estudio para saber cómo funciona tu esófago”.